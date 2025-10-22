Bengal Weather Update: আন্দামান সাগরে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে বাড়বে বৃষ্টি! হাওয়াবদল কি দুরাশাই? ভাইফোঁটায় কী হবে?

Bengal Weather Update: আন্দামান সাগরে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে বাড়বে বৃষ্টি! হাওয়াবদল কি দুরাশাই? ভাইফোঁটায় কী হবে?
Bengal Weather Update: কেমন থাকবে ভাইফোঁটার আবহাওয়া? বৃহস্পতিবার উৎসবের দিনে ঝলমলে থাকবে আকাশ। আগামী দুদিন রাজ্যে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা হতে পারে দু-এক জায়গায়।
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজ বিকেলের আবহাওয়া (Afternoon Weather)। জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। কী জানালেন তিনি? জানা গিয়েছে, উইকেন্ডে উত্তরে বৃষ্টি হবে। দক্ষিণে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি উপকূলে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি পিছোবে। মঙ্গলবার বাড়তে পারে বৃষ্টি। কিন্তু কেমন থাকবে ভাইফোঁটার (Bhai Dwitiya 2025) আবহাওয়া? আপাতত সেটাই সকলের প্রশ্ন।
ঝলমলে আকাশ
আজ, বুধবার ও আগামীকাল বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার উৎসবের দিনে ঝলমলে থাকবে আকাশ। আগামী দুদিন রাজ্যে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা হতে পারে দু এক জায়গায়। সব জেলাতেই ঝলমলে আকাশ।
ঘূর্ণাবর্ত
আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। এর প্রভাবে ইতিমধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঝড়-বৃষ্টি। মৎস্যজীবী ও পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা। নজর রাখছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গতি পরিবর্তন করে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। আগামী ১২ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এটি এবং তামিলনাডু পুদুচেরি ও অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে এগোবে। এর গতি কমে যাওয়ায় প্রভাব নেই বাংলায়।
পশ্চিমি ঝঞ্ঝা
পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকন্ডে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে উইকেন্ডে বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায় মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। শনি, রবি এবং সোমবার এই সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
বৃষ্টি, বজ্রপাত
শুক্রবার ২৪ অক্টোবর থেকে হাওয়া বদল। উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা শুক্রবার। শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায়। শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার এবং সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও।
