Montha in Bengal Weather: ১১০ কিমির ভয়াল বেগে আছড়ে পড়া 'মন্থা'য় পাহাড় কি প্লাবিত হবে, ডুববে দক্ষিণবঙ্গ, ভাসবে কলকাতা? কবে কাটবে দুর্যোগ?

Montha in Bengal Weather: ১১০ কিমির ভয়াল বেগে আছড়ে পড়া 'মন্থা'য় পাহাড় কি প্লাবিত হবে, ডুববে দক্ষিণবঙ্গ, ভাসবে কলকাতা? কবে কাটবে দুর্যোগ?
cyclone in Bengal Weather: এগোচ্ছে মন্থা। অন্ধ্র-ওডিশায় যা হওয়ার তা হবে, কিন্তু বাংলায়, কলকাতায়? বাংলায় কতটা পড়বে সিভিয়ার সাইক্লোন মন্থার প্রভাব? জানা গেল সব।
অয়ন ঘোষাল: 'মন্থা' (cyclone Montha) নিয়ে আলোচনা এখন ঘরে-ঘরে। নানা দিক থেকে নানা বিষয় নিয়ে আপডেট আসছে। নতুন নতুন তথ্য মিলছে তা থেকে। অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশার বাইরে 'সাইক্লোন মন্থা'র প্রভাব কোথায় কতটা-- তা নিয়ে উদ্বেগ সর্বত্রই। যেমন, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal) এবং কলকাতায় (Kolkata) কী হবে? অন্ধ্রপ্রদেশে এই ঝড় আছড়ে পড়ার পরে 'মন্থা'র প্রেক্ষিতে কী হবে বাংলায়? জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
আরও পড়ুন: Baba Vanga’s Gold Prediction: কোথায় গিয়ে থামবে সোনার দাম? অবিশ্বাস্য ভাবে সামনে এল বাবা ভাঙ্গার আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! বাবা ভাঙ্গার মতে...
সাইক্লোন আপডেট
প্রবল ঘূর্ণিঝড় কাকিনাড়ার দিকে এগোচ্ছে। আজ সন্ধ্যার পর ল্যান্ডফল। সেইসময় গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার। সেইসময় ঝড়ের গতি ১১০ কিলোমিটার। রাজ্যের উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কারণ ছত্তীসগঢ় হয়ে বিপরীত দিকে এসে বিহার হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের অবশিষ্ট অংশ উত্তরবঙ্গের দিকে যাবে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ উপকূলের দুই জেলায় ভারী বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। কাল-পরশু দক্ষিণের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। ৩০ তারিখ পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি। ৩১ তারিখ বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টি। ১ তারিখ থেকে ধাপে ধাপে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে বুধবার জলপাইগুড়ি মালদহ জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। উত্তরে সব জেলায় ৩০ তারিখ ভারী বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি অনেকাংশে বাড়বে ৩১ তারিখ। ২ নভেম্বর থেকে উত্তরে আবহাওয়ার উন্নতি।
আরও পড়ুন: Hurricane Melissa: ধেয়ে আসছে 'এ গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়', দেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে সাংঘাতিক'! ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি! অবিশ্বাস্য..
কলকাতায়
কলকাতায় মেঘলা আকাশ। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন বৃষ্টি। এর মধ্যে আগামীকাল ও পরশুতে বেশি বৃষ্টি। শুক্রবারের পর বৃষ্টি কমবে। কলকাতায় খুব বেশি বা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)