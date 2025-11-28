Bengal Weather Update: বদলাবে হাওয়ার গতি! 'দিতোয়া'র দাপটে কি রাজ্যে... দুই বঙ্গেই আগামী কদিন... আবহাওয়ার বড় আপডেট ...

Bengal Weather Update: বদলাবে হাওয়ার গতি! 'দিতোয়া'র দাপটে কি রাজ্যে... দুই বঙ্গেই আগামী কদিন... আবহাওয়ার বড় আপডেট ...
,Cyclone Ditwah effect in Bengal Weather Update: স্বাভাবিকের নিচেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা... আগামী দু-তিন দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে... রবিবার পর্যন্ত ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। সোমবার থেকে ফের নিম্নমুখী পারদ।
অয়ন ঘোষাল: ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার (Cyclone Senyar) শক্তি হারাতেই নতুন করে ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে। এবার তৈরি 'দিতোয়া' (Cyclone Ditwah)। শ্রীলঙ্কা উপকূল থেকে এর অভিমুখ হবে পুদুচেরী উপকূল। যদিও এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তন হতে পারে (Bengal Weather Update)। দক্ষিণবঙ্গে (South Bengal Weather) তাপমাত্রা আজ থেকে উর্ধ্বমুখী হবে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের কাছাকাছি হবে তাপমাত্রা। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। কোনও কোনও জেলায় সকালে কুয়াশা; পরে পরিষ্কার আকাশ। হালকা শীতের আমেজ। উত্তরবঙ্গের (north Bengal Weather) দার্জিলিংয়ের ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই শুষ্ক আবহাওয়া। নিচের দিকের জেলা অর্থাৎ দুই দিনাজপুর ও মালদাতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে আগামী উইকেন্ডে।
সিস্টেম (System)
নতুন করে ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) তৈরি হয়েছে শ্রীলঙ্কা উপকূলে। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া (Cyclone Ditwah)। নাম দিয়েছে ইয়েমেন। এটি উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু পুদুচেরী উপকূলের দিকে এগোবে। এই সিস্টেমটি পুদুচেরী উপকূল থেকে ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এটি আরও শক্তিশালী হবে। রবিবার সকালে এটি উত্তর তামিলনাডু উপকূল পুদুচেরী এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছবে। পুদুচেরী উপকূলের কাছাকাছি স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা।
মালাক্কা প্রণালীতে তৈরি ইন্দোনেশিয়া উপকূলের ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার (Cyclone Senyar) স্থলভাগে ঢুকে শক্তি হারিয়েছে। এটি পূর্ব দিকে এগিয়ে মালয়েশিয়া উপকূলে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। ওদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাকিস্তানের কাছাকাছি। আর রাজস্থানে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।
দক্ষিণবঙ্গ (South Bengal Weather)
আজ সামান্য তাপমাত্রা বাড়লেও স্বাভাবিকের নিচেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা (South Bengal Temperature)। কলকাতায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আগামী দুই থেকে তিন দিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। পরবর্তী দু-তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। উইকেন্ডে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে পারদ।
আগামী দু-তিন দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। তাপমাত্রার ওঠা নামাতে দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। শনি, রবিবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।
উত্তরবঙ্গ (North Bengal Weather)
আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের (Winter In Bengal) আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।
দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু-এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কলকাতা (Kolkata Weather)
স্বাভাবিকের নীচেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা (Kolkata Temperature)। রবিবার পর্যন্ত ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। সোমবার থেকে ফের নিম্নমুখী পারদ। সকালে কুয়াশা বা ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। সামান্য বেড়ে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা কমবে।
কলকাতার তাপমাত্রা
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৩ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৮ থেকে ৯১ শতাংশ।
ভিন রাজ্য
প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতিভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু, পুদুচেরী এবং করাইকালে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও মাহেতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। পাঞ্জাবে শৈত্য প্রবাহের সতর্কবার্তা। রাজধানী দিল্লিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা।
আরও পড়ুন, Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...
আরও পড়ুন, Kolkata PG Shocking Incident: জানালা দিয়ে ছাত্রীর ড্রেস চেঞ্জের ছবি তুলল পাশের পিজির কলেজছাত্র... তারপরই জঘন্য কাজ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)