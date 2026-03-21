English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর তাণ্ডব: ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি, রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ চলবে ২ দিন

Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর তাণ্ডব: ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি, রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ চলবে ২ দিন

Bengal Weather Update Kalbaisakhi Alert: কালবৈশাখীর জেরে রাজ্যে দুর্যোগ চলবে আজ ও কাল। উত্তর থেকে দক্ষিণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 21, 2026, 10:23 AM IST
Bengal Weather Update: কালবৈশাখীর তাণ্ডব: ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি, রাজ্যে প্রবল দুর্যোগ চলবে ২ দিন
কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু, ২ দিনব্যাপী রাজ্যে প্রবল দুর্যোগের পূর্বাভাস

অয়ন ঘোষাল: দফায় দফায় বৃষ্টি দক্ষিণের সমস্ত জেলায়। ভারী বৃষ্টি উত্তরে। আজ সারাদিন বৃষ্টি চলবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি। সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি। রাতের তাপমাত্রা নামল হুড়মুড়িয়ে। 

Add Zee News as a Preferred Source

কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু

রাজ্যে দুর্যোগ চলবে আজ ও কাল। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। শুক্রবারের পর শনিবারও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রাজ্যে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। রবিবার পর্যন্ত স্পেল ঝড় বৃষ্টির। সোমবারে থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

আজ শনিবার কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রপাতের সম্ভাবনাও থাকবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে।

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ

উত্তরে ঝড়বৃষ্টি চলবে। আজ উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শনিবার ঝড়বৃষ্টিতে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি। শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা। এই দুদিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা অর্থাৎ ৭০ থেকে ১১০ মিমি বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি

এর মধ্যে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলাতে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো।

কলকাতায় সারাদিন

আজ কলকাতায় সারাদিন মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবে। কখনও মাঝারি কখনও হালকা বৃষ্টি। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫ ডিগ্রি নেমে আজ শীতল দিনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কাল রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৫ ডিগ্রি নেমে ১৯-এর ঘরে। কাল রাতে সার্বিকভাবে কলকাতায় ২১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আলিপুরে বৃষ্টি হয়েছে ১৫ মিলিমিটার।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bengal Weather UpdateweatherRain In Bengalrain in kolkataBengal WeatherKalbaisakhiThunderstorm Alert
পরবর্তী
খবর

Asit Majumdar Campaigns for Debangshu Bhattacharya: 'তিন দিনের যোগী ভাতকে বলে অন্ন', দেবাংশুর সমর্থনে মাঠে নেমেই রচনাকে তোপ অসিত মজুমদারের
.

পরবর্তী খবর

US F-35 Hit: আমেরিকার দর্পচূর্ণ: মার্কিন বায়ুসেনার গর্বের 'অবিনশ্বর' ফাইটার জেট F-...