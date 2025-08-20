English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণ...

Bengal Weather: সমুদ্র উত্তাল থাকবে। মাছ ধরতে যেতে নিষেধ। কাল বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। সব থেকে বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 20, 2025, 08:57 AM IST
অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ গোপালপুরের কাছে ওড়িশার স্থলভাগে ল্যান্ডফল করেছে। এটি আজ দক্ষিণ ছত্তিশগড় রাজ্যে ঢুকে ক্রমশ শক্তি হারিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। আপাতত কিছুদিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে। বিশেষত আগামী শুক্রবার ২২ তারিখ এবং শনিবার ২৩ তারিখ উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দপ্তর। 

গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল, সারা সপ্তাহ জুড়েই...

চলতি গোটা সপ্তাহ জুড়েই রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই  বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। সপ্তাহের শেষ দিকে ভারী বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে উপরের ৫ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার কলকাতা সহ প্রায় সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস। কাল বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বেশি থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। সব থেকে বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। 

বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টি দক্ষিণে...

কাল বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। পরশু শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবারে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

ভারী বৃষ্টি উত্তরেও...

উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি।  জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কাল বৃহস্পতিবার এবং পরশু শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা এবং দুই দিনাজপুরে। সোমবারেও আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি।

