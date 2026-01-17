Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন? স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা! সোম থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন? স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা! সোম থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আবহাওয়ার বড় আপডেট...
Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল রবিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম, বর্ধমান, হুগলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা।
অয়ন ঘোষাল: আপাতত দুদিন স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা। আজ ও কাল কলকাতায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে পারদ। সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে তাপমাত্রা। জেলার ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা বাড়বে সোমবার থেকে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা উঠতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে অথবা একইরকম থাকবে পরবর্তী কয়েকদিন। উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বাভাবিকের কাছাকাছি-ই থাকবে তাপমাত্রা। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই আগামী ৫ থেকে ৭ দিন।
কুয়াশা আগামিকাল থেকে বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল রবিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম, বর্ধমান, হুগলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। সোমবার কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এই জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের কুয়াশার ঘনঘটা বেশি থাকবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাতে। সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা।
সরস্বতী পুজোয় অবশ্য স্বাভাবিক থাকবে তাপমাত্রা। তেমনই পূর্বাভাস। আগামী ২ দিন একই রকম থাকলেও স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সোমবার থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেড়ে স্বাভাবিকের কিছুটা উপরে যাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সরস্বতী পুজোর দিন সামান্য নেমে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরতে পারে পারদ।
অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর সকাল সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া থাকবে। হালকা শীতের আমেজ থাকলেও রোদ উঠে বেলার দিকে হালকা উষ্ণতার ছোঁয়া ফেলতে পারে। তবে সরস্বতী পুজোয় ঘন কুয়াশার দাপট থাকার সম্ভাবনা কম। সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা মূলত পরিষ্কার আকাশ শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।
আরও পড়ুন, PM Modi Inaugurates First Vande Bharat Sleeper: 'মা কালী ও মা কামাখ্যাকে জুড়ল এই ট্রেন... মালদা থেকেই গতি পেল বাংলা', দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন মোদীর...
আরও পড়ুন, Budget 2026 Expectations: স্বামী-স্ত্রী দু'জনের আয়ে 'যৌথ কর'! বাজেটে বড় চমক? করদাতাদের জন্য এই ১০ বড় ঘোষণা করতে পারেন নির্মলা সীতারমন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)