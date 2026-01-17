English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন? স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা! সোম থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন? স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা! সোম থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল রবিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম, বর্ধমান, হুগলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 17, 2026, 03:53 PM IST
Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন? স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা! সোম থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আবহাওয়ার বড় আপডেট...
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: আপাতত দুদিন স্বাভাবিকের নীচে তাপমাত্রা। আজ ও কাল কলকাতায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে পারদ। সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে তাপমাত্রা। জেলার ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা বাড়বে সোমবার থেকে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা উঠতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে অথবা একইরকম থাকবে পরবর্তী কয়েকদিন। উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বাভাবিকের কাছাকাছি-ই থাকবে তাপমাত্রা। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই আগামী ৫ থেকে ৭ দিন।

কুয়াশা আগামিকাল থেকে বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল রবিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম, বর্ধমান, হুগলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। সোমবার কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এই জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের কুয়াশার ঘনঘটা বেশি থাকবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাতে। সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। 

সরস্বতী পুজোয় অবশ্য স্বাভাবিক থাকবে তাপমাত্রা। তেমনই পূর্বাভাস। আগামী ২ দিন একই রকম থাকলেও স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সোমবার থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেড়ে স্বাভাবিকের কিছুটা উপরে যাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সরস্বতী পুজোর দিন সামান্য নেমে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরতে পারে পারদ।

অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর সকাল সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া থাকবে। হালকা শীতের আমেজ থাকলেও রোদ উঠে বেলার দিকে হালকা উষ্ণতার ছোঁয়া ফেলতে পারে। তবে সরস্বতী পুজোয় ঘন কুয়াশার দাপট থাকার সম্ভাবনা কম। সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা মূলত পরিষ্কার আকাশ শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
Bengal Weather Updateweatherwinter
