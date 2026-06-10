Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Monsoon Big Breaking: শেষ অহল্যার প্রতীক্ষা! মৌসুমি মেঘস্পর্শে মুক্তি নববর্ষার, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, এবার বাদলধারা

Monsoon Big Breaking: শেষ অহল্যার প্রতীক্ষা! মৌসুমি মেঘস্পর্শে 'মুক্তি' নববর্ষার, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, এবার বাদলধারা

West Bengal Monsoon Rain Alert: এই মুহূর্তের সম্ভবত সবচেয়ে বড় খবর! বর্ষা এল বঙ্গে! সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গের কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত এলাকায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। দক্ষিণবঙ্গে কবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 10, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:27 PM IST
Monsoon Big Breaking: শেষ অহল্যার প্রতীক্ষা! মৌসুমি মেঘস্পর্শে 'মুক্তি' নববর্ষার, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, এবার বাদলধারা
Image Credit: ধেয়ে আসছে ভয়ংকর বৃষ্টি! মারাত্মক বিপর্যয় সামনে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শেষ অহল্যার প্রতীক্ষা! মৌসুমি মেঘস্পর্শে 'মুক্তি' নববর্ষার, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, এবা
Monsoon Update22 min ago
2
Rahul Arunoday Bandyopadhyay31 min ago
3
Arjun singh36 min ago
4
Baruipur40 min ago
5
Mamata Banerjee1 hr ago