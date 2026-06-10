Monsoon Big Breaking: শেষ অহল্যার প্রতীক্ষা! মৌসুমি মেঘস্পর্শে 'মুক্তি' নববর্ষার, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, এবার বাদলধারা

অয়ন ঘোষাল: এই মুহূর্তের সম্ভবত সবচেয়ে বড় খবর! বর্ষা এল বঙ্গে (monsoon sets in bengal)! সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের সমস্ত এলাকায় ঢুকে পড়ল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ অংশেও এল মৌসুমী বায়ু এবং দার্জিলিং জেলার কিছু অংশে ঢুকে পড়ল বর্ষা।
বর্ষা এল বঙ্গে
বর্ষা এল বঙ্গে। সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গের কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত এলাকায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। জলপাইগুড়ি জেলার বেশিরভাগ অংশে মৌসুমী বায়ু এবং দার্জিলিং জেলার কিছু অংশে ঢুকে পড়েছে বর্ষা। মৌসুমী বায়ুর অনুকূল পরিস্থিতি। আগামী চার পাঁচ দিনে বর্ষা বাংলার আরও কিছু এলাকা সঙ্গে ঝাড়খন্ড ওড়িশা এবং বিহারেও ঢুকে পড়বে বলে অনুমান আবহাওয়া দফতরের।
উত্তরবঙ্গে
ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি সব জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস বইবে। আজ দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। পরশু শুক্রবার এবং শনিবারেও জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি আশঙ্কা। রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে।
দক্ষিণবঙ্গে
ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। রয়েছে অতিরিক্ত বজ্রপাতের আশঙ্কা। তবে গরম এবং অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি মিলতে পারে। বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি উপকূলের দুই-এক জেলায়। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে চল্লিশ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায়। এই জেলাগুলির কিছু অংশে কালবৈশাখীর সর্তকতা। বাকি জেলাতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। কাল বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এই জেলাগুলির কিছু অংশেও কালবৈশাখীর সর্তকতা। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় ও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়।
এবং কলকাতায়
কলকাতায় সন্ধ্যার দিকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। আজ এবং কাল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
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