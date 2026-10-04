/মাথার প্রায় ১০০০ মিটার উপরে ও কীসের ঘন কালো ছায়া? সাগরের বুক থেকে উঠে আসা রোষেই কি শেষে...

দেবব্রত ঘোষ: দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা! কলকাতাতেও হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য। কী বললেন তিনি আজ ও আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া নিয়ে?
৯০০ মিটার উচ্চতায়
দক্ষিণবঙ্গে উপরের বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৯০০ মিটার উচ্চতায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। উত্তর-পূর্ব বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অক্ষরেখার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আজ দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়ায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হবার ফলে কোথাও কোথাও দমকা হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বজ্রগর্ভ মেঘসঞ্চার
আগামী ৬ ও ৭ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম ও উত্তর দিকের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কিছু কিছু এলাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইতে পারে। তবে প্রতিদিনই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ৭ অক্টোবরের পর ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
উত্তরবঙ্গে
অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গের উপরেও আবহাওয়ার বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রায় ৩.১ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি অক্ষরেখা অবস্থান করছে। এর প্রভাবে আজ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। আগামী চার দিন অর্থাৎ ৭ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
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