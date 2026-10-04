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মাথার প্রায় ১০০০ মিটার উপরে ও কীসের ঘন কালো ছায়া? সাগরের বুক থেকে উঠে আসা রোষেই কি শেষে...

Bengal Weather Update Today: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়ে দিলেন কেমন থাকবে ওয়েদার। কী বললেন তিনি? জানালেন, দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা, কলকাতাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। কদিন চলবে এরকম?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 04, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 04:46 PM IST
মাথার প্রায় ১০০০ মিটার উপরে ও কীসের ঘন কালো ছায়া? সাগরের বুক থেকে উঠে আসা রোষেই কি শেষে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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মাথার প্রায় ১০০০ মিটার উপরে ও কীসের ঘন কালো ছায়া? সাগরের বুক থেকে আসা রোষেই কি শ
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