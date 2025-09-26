Bengal Weather Update: ঝড়জলে ভয়ংকর দুর্যোগ ধেয়ে আসছে ৪ জেলায়! সতর্কতা জারি হাওয়া অফিসের...

Bengal Weather Update: ঝড়জলে ভয়ংকর দুর্যোগ ধেয়ে আসছে ৪ জেলায়! সতর্কতা জারি হাওয়া অফিসের...
Bengal Weather Update: পূর্বাভাস বলছে, ভারী বৃষ্টির সঙ্গেই প্রচণ্ড বজ্রপাত হবে। হবে ঝড়ও। নিচু এলাকায় জল জমে যাবে।
অয়ন ঘোষাল: চতুর্থীর দুপুরে আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। ৪ জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। জারি কমলা সতর্কতা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের একদম লেটেস্ট বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টায় বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস।
পূর্বাভাস বলছে, ভারী বৃষ্টির সঙ্গেই প্রচণ্ড বজ্রপাত হবে। হবে ঝড়ও। ৪০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। নিচু এলাকায় জল জমে যাবে। প্রসঙ্গত, আজ ফের বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ। মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্ত পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তর- পশ্চিম বঙ্গোসাগরে আজ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।
এটি আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে দক্ষিণ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে গভীর নিম্নচাপ হিসেবে স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে। সেপ্টেম্বর মাসের বাকি সব কটা দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কলকাতাতেও আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
