/জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট! কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রপাত-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! কোথায় এই ঘোরতর দুর্যোগের আশঙ্কা?

অয়ন ঘোষাল: এসে সপ্তাহের শুরুর দিনের আবহাওয়ার আপডেট। জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী বললেন তিনি জানালেন, দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের বাতাস। কিছু জেলার কিছু অংশের ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
কমলা সতর্কতা
এক্ষুনি অ্যালার্ট জারি করল আবহাওয়া দফতর। উত্তর ২৪ পরগনায় পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি। বাতাসের গতি প্রবল হওয়ার আশঙ্কা।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ, সোমবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি থাকবে। সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের বাতাস। আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায়। এই দুই জেলার কিছু অংশের ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। আগামীকাল মঙ্গলবার ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম নদীয়া হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি। পরশু বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে পাঁচ জেলায়। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় হবে ভারী বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। আজ, সোমবার অতি ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহারেও। আজ সোমবার ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। আগামীকাল, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মালদা এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
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