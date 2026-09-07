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জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট! কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রপাত-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! কোথায় এই ঘোরতর দুর্যোগের আশঙ্কা?

Bengal Weather Update Today:দক্ষিণবঙ্গে আজ, সোমবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি থাকবে। সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের বাতাস। উত্তরবঙ্গে আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। আজ, সোমবার অতি ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:42 AM IST
জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট! কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রপাত-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! কোথায় এই ঘোরতর দুর্যোগের আশঙ্কা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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