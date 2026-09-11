/বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা! ৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়, উত্তাল হবে সমুদ্র, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

অয়ন ঘোষাল: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন আজকের আবহাওয়া। ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে আজ সকালে। এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। আগামীকাল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। সমুদ্র উত্তাল হবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। তাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন পাঁচ জেলায়-- পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে এই জেলাগুলিতে। বাকি সব জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎস-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বইতে পারে দমকা বাতাস। তবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।
দক্ষিণে কমলা-হলুদ
কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আজ, শুক্রবারে ভারী বৃষ্টি হবে চার জেলায়। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলায়। বাকি সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। শনিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে। উইকেন্ডে ক্রমশ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।
উত্তরবঙ্গে হলুদ সতর্কতা
আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি জেলায়। জলপাইগুড়ি দার্জিলিং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কিছু জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। শুক্রবার থেকে রবিবার আবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস। শনিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি-- উপরের এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস। রবিবার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায়
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। উইকেন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
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