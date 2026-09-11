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বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা! ৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়, উত্তাল হবে সমুদ্র, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

Bengal Weather Update Today: সমুদ্র উত্তাল হবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। তাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:52 AM IST
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা! ৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়, উত্তাল হবে সমুদ্র, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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