Bengal Weather Update: শীতের রেণুও নেই দিগন্তে! এখন গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্তটানে ভয়াবহ বৃষ্টি শঙ্কা বাংলা জুড়ে! কলকাতা হাওড়ায়...

Cyclonic System on Gulf of Thailand: ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ নিম্নচাপরূপে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে অবস্থান করছে। এদিকে গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানা গিয়েছে। এটি উত্তর আন্দামান সাগরের মায়ানমার উপকূলে অবস্থান করছে। এর জেরে কী হবে?
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল শনিবারের বিকেলের আবহাওয়া। জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য। গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের (Gulf of Thailand) ঘূর্ণাবর্ত (Cyclonic System) নিম্নচাপে (Depression) পরিণত হবে। এটি উত্তর আন্দামান সাগরের (Andaman Sea) মায়ানমার উপকূলে অবস্থান করছে। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে (Bay of Bengal) এই সিস্টেম আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর জেরে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির আশঙ্কা উপকূলের জেলাগুলিতে!
গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডে
গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। এটি উত্তর আন্দামান সাগরের মায়ানমার উপকূলে অবস্থান করছে। পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে এই সিস্টেম আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলাগুলিতে-- বুধ ও বৃহস্পতিবার; ৫ ও ৬ নভেম্বর।
মন্থার অবশিষ্ট অংশ
ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ নিম্নচাপরূপে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে অবস্থান করছে। ক্রমশ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশের দিকে যাবে। আগামী ১২ ঘণ্টায় এটি আরও দুর্বল হয়ে শক্তি হারাবে।
উত্তরবঙ্গে ভয়াল বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গের ৬৭টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কুড়িটি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছিল ১৮৬ মিলিমিটার। ডেঙ্গুয়াঝাড় টি গার্ডেনে এই সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরে ১৭৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
উত্তরের হাওয়া
উত্তরবঙ্গে এখনও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামীকাল, রবিবার সকালের মধ্যে ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায়। রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। তবে সোমবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া; পরিষ্কার আকাশ।
দক্ষিণের ছবি
দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আশঙ্কা কয়েকটি জেলায়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর কলকাতা হাওড়া নদীয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।
হাওয়াবদল
সোমবার ও মঙ্গলবার শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। পরিষ্কার আকাশ। তবে বুধবার ও বৃহস্পতিবারে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলাগুলিতে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে বৃষ্টি হতে পারে।
