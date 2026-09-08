/বাংলা জুড়ে জেলায়-জেলায় এই বৃষ্টিবিপর্যয়ের সমাপ্তি কবে? মহানগরীতে স্বস্তি কবে?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল বিকেলের আবহাওয়ার খবর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন তা। কী জানালেন তিনি? জানালেন, আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব বর্ধমান হাওড়া এবং হুগলি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে বলে জানানো হয়েছে। কী হবে কলকাতায়? কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে শহর-কলকাতায়। বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিই বজায় থাকবে।
সিস্টেম
উত্তর-পূর্ব বিহারে ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়া এবং দীঘার উপর দিয়ে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ক্রমশ কমবে বৃষ্টি। আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব বর্ধমান হাওড়া এবং হুগলি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস। বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে। ক্রমশ কমবে বৃষ্টির পরিমাণও।
কলকাতায়
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা মহানগরীতে। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কমে যাবে। শুক্রবার ও শনিবার ফের ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দু-এক জায়গায়। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে নীচের দিকের জেলাগুলিতে। শুক্রবার ও শনিবার আবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
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