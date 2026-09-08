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বাংলা জুড়ে জেলায়-জেলায় এই বৃষ্টিবিপর্যয়ের সমাপ্তি কবে? মহানগরীতে স্বস্তি কবে?

Bengal Weather Update Today: ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব বর্ধমান হাওড়া এবং হুগলি জেলায়। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। আর কলকাতায়? কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় সেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিই থাকবে।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 08, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:45 PM IST
বাংলা জুড়ে জেলায়-জেলায় এই বৃষ্টিবিপর্যয়ের সমাপ্তি কবে? মহানগরীতে স্বস্তি কবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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