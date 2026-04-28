Weather update on West Bengal Election: মেগা ফাইনালে ঝড়-বৃষ্টির ভ্রুকুটি: শেষ দফার ১৪২ আসনে ভোটের দিন কালবৈশাখীর তাণ্ডব?
Bengal Update: আগামীকাল ২৯ এপ্রিল, ২০২৬—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম তথা মেগা দফার ভোটগ্রহণ। আর এই মহাগুরুত্বপূর্ণ দিনেই বড়সড় দুর্যোগের ইঙ্গিত দিল আবহাওয়া দপ্তর (IMD)। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলা যেখানে ভোট হবে, সেখানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ লগ্নের লড়াইয়ে কি জল ঢালবে আবহাওয়া? আগামী ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার ১৪২টি আসনে হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ। আর ঠিক এই দিনেই রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। ভোটারদের জন্য জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতা।
মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং পূর্ব বর্ধমান—ভোট হতে চলা প্রতিটি জেলাতেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় হতে পারে। কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে।
ভোটের দিন কেমন থাকবে তাপমাত্রা?
কলকাতা ও হাওড়া: আকাশ মেঘলা থাকবে, মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩০-৩২° সেলসিয়াসের আশেপাশে। তবে আর্দ্রতা বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে।
হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান: তাপমাত্রা ৩১-৩৩° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা: উপকূলীয় প্রভাবের কারণে এখানে বজ্রপাত এবং ঘনঘন বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
ভোটারদের জন্য জরুরি পরামর্শ-
বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে ভোটগ্রহণের লাইনে সমস্যা হতে পারে। যাতায়াতেও দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর ভোটারদের অনুরোধ করেছে:
১. ভোট দিতে যাওয়ার সময় অবশ্যই ছাতা সঙ্গে রাখুন।
২. শরীর হাইড্রেটেড রাখতে জল সঙ্গে রাখুন।
৩. বজ্রপাতের সময় গাছ বা ইলেকট্রিক পোলের নিচে আশ্রয় নেবেন না।
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে মেগা ভোটের দিন প্রকৃতি কতটা সহায় হয়, এখন সেটাই দেখার।
