Zee News Bengali
Bengal Weather Update: নিম্নচাপের দোসর মৌসুমী অক্ষরেখা! জোড়া ফলায় দিনভর দুর্যোগ... প্রবল বৃষ্টির চরম সতর্কতা...

Bengal Weather Update: সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ওড়িশা ও ঝাড়খন্ড পেড়িয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে। আগামী ২৪ ঘন্টায়... একাধিক জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 4, 2025, 12:23 PM IST
Bengal Weather Update: নিম্নচাপের দোসর মৌসুমী অক্ষরেখা! জোড়া ফলায় দিনভর দুর্যোগ... প্রবল বৃষ্টির চরম সতর্কতা...

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। দু-এক জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি উপকূল ও সংলগ্ন পশ্চিমের জেলাগুলিতে। এ সপ্তাহে তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি বাড়বে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আজ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।  শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। তাপমাত্রা ও কিছুটা বাড়বে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি। 

সিস্টেম
সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ওড়িশা ও ঝাড়খন্ড পেড়িয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে। আগামী ২৪ ঘন্টায় শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে। এটি ছত্তিশগড় হয়ে মধ্যপ্রদেশের দিকে এগিয়ে যাবে। মৌসুমী অক্ষরেখা ফের ওড়িশায় অবস্থান করছে। মৌসুমী অক্ষরেখা জয়সলমীর কোটা গুনা জব্বলপুর এরপর ছত্রিশগড়ের নিম্নচাপের উপর দিয়ে গোপালপুর থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণবঙ্গ
আজ একাধিক জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা  পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। একই সঙ্গে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।

শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। চার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

শনি ও রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলার কিছু এলাকায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সোমবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা একটু বাড়বে পূর্ব দিকের জেলাগুলিতে। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি, সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে।

উত্তরবঙ্গ
আজ থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। একই সঙ্গে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। বেশি সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে।

শুক্রবার ও শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সব জেলাতেই কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি, উপরের চার জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপরের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবারেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়।

কলকাতা
সকালে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ; কখনো পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই অস্বস্তি আরো বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে।

কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৬ ডিগ্রি। গতকাল  দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৭ থেকে ৯৭ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ১৭.৩ মিলিমিটার।

ভিন রাজ্যে
গুজরাট এলাকায় প্রবল বৃষ্টির চরম সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি। মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড় ও পূর্ব রাজস্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টি হতে পারে ১০০ থেকে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা কঙ্কন গোয়া মধ্য মহারাষ্ট্রে। রাজধানী দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টি হবে হরিয়ানা চন্ডিগড়ে। বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টি আসাম মেঘালয় মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড ত্রিপুরাতে। কেরল মাহে ছত্তিশগড় বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা সৌরাষ্ট্র কচ্ছ উত্তরাখণ্ডে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
weatherWeather updateBengal Weather Updatekolkata weatherrain alert
