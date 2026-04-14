Weather Update: গরমে সুখবর: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি-কালবৈশাখী, কিন্তু স্বস্তি মিলবে কি?
Bengal Weather Update: বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাসও বইতে পারে। বৃষ্টি হলেও আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় আরও দু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
অয়ন ঘোষাল: বুধবার থেকে শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। হতে পারে কালবৈশাখীও। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা এবং উত্তরের পার্বত্য জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে সব জেলাতেই।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। আগামিকাল বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার এই ২ দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাসও বইতে পারে। শনিবারেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার কিছু অংশে।
বৃষ্টি হলেও গরম ও অস্বস্তিকর থাকবে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় আরও দু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কলকাতার ক্ষেত্রে ৩৭ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলাতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। বৃষ্টির কারণে শুক্রবার সামান্য তাপমাত্রা কমলেও মোটামুটি এইরকম তাপমাত্রাই থাকবে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে।
উত্তরবঙ্গে
উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বুধবার থেকে। বুধবার, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী ৪৮ ঘন্টায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে।
মৌসম ভবনের পূর্বাভাস
এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে গরম বাড়তে পারে। দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসে ভারতের মৌসম ভবন জানাচ্ছে ২০২৫ সালের মতো মনোরম নয়, ২০২৬-এর গরম কাটবে ২০২৪ সালের মতো বা তার থেকেও বেশি গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ায়। এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে এবং মে মাসে হিটওয়েভের সংখ্যা বাড়তে পারে। লং টার্ম ফোরকাস্টে ভারতের মৌসম ভবন জানাচ্ছে, এবছর বৃষ্টির পরিমাণও কমতে পারে ৮ থেকে ১২ শতাংশ। পূর্ব ভারতে গড় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার আশঙ্কা। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাংলায় ৮৮ থেকে ৯২ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান ভারতের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের।
আরও পড়ুন, El Nino Weather Update: বৃষ্টি কি হবেই না? কত শতাংশ ঘাটতি? ২০২৬-এর গরম নিয়ে ভয়ংকর আপডেট মৌসম ভবনের
আরও পড়ুন, School Summer Vacation: এগিয়ে আসছে গরমের ছুটি? এপ্রিলের শেষ থেকেই বন্ধ স্কুল? সামার ভ্যাকেশন নিয়ে বিগ আপডেট
