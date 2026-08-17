/ভয়ংকর দুর্যোগে জেলায় জেলায় সতর্কতা! প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল ঝড়, প্রচুর বজ্রপাতে ভয়াবহ বিপদে কলকাতা-সহ বঙ্গ

অয়ন ঘোষাল: শক্তি বাড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূলের নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আজ সকালের পর গভীর নিম্নচাপেরও সতর্কবার্তা। এখনও পর্যন্ত নিম্নচাপের মেঘে ওড়িশাতেই বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। তবে নিম্নচাপের যা সম্ভাব্য গতিপথ, তাতে মঙ্গলবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলাতেই প্রবল বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। বইবে দমকা বাতাসও। উপকূলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে, কলকাতা-সহ বাকি জেলায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে। ঘনঘন বজ্রপাতেরও আশঙ্কা রয়েছে।
কমলা সতর্কতা
সর্বশেষ পূর্বাভাসে বেশ কিছু বদল এনেছে মৌসম ভবন। উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চল তো বটেই, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানকেও কমলা সতর্কতার আওতায় এনেছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতায়। ফলে শহর, শহরতলির অনেক অঞ্চলও জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা।
লাল ও হলুদ সতর্কতা
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ, সোমবার চরম ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায়।
আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতাও রয়েছে বেশ কয়েকটি জেলায়। সোমবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতাও জারি কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ে।
মঙ্গলে ভারী বৃষ্টি
আগামীকাল মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।
বৃষ্টির প্রকারভেদ
প্রসঙ্গত, সাধারণ মানুষ এই বিভিন্ন ক্যাটেগরি বৃষ্টির বিষয়টা হয়তো স্প্ষ্ট ভাবে জানেন না। ফলে, কোন ধরেন বৃষ্টিকে কী বলে এবং তার জেরে যে-যে সতর্কতা জারি হয়, তার প্রকৃত অর্থ কী, তা বুঝতে পারেন না। আসুন, বিষয়টা একটু খোলসা করে নেওয়া যাক।
ভারী বৃষ্টি: ২৪ ঘণ্টায় ৬৫-১১৫ মিলিমিটার
অতি ভারী বৃষ্টি: ২৪ ঘণ্টায় ১১৬-২০৪ মিলিমিটার
চরম ভারী বৃষ্টি: ২৪ ঘণ্টায় ২০৫ মিলিমিটার বা তার বেশি
বানভাসি
পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের অনেক অঞ্চল বানভাসি। আজ, সোমবার আরও অধিকতর বর্ষণে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে-- এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে নিম্নচাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের বাঁধের বিপুল জল। জানা গিয়েছে, ৩২ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু করছে DVC!
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