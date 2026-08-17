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ভয়ংকর দুর্যোগে জেলায় জেলায় সতর্কতা! প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল ঝড়, প্রচুর বজ্রপাতে ভয়াবহ বিপদে কলকাতা-সহ বঙ্গ

Bengal Weather Update Today: পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের অনেক অঞ্চল বানভাসি। আজ আরও অধিকতর বর্ষণে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নিম্নচাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের জল। জানা গিয়েছে, ৩২ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু DVC-র।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:42 AM IST
ভয়ংকর দুর্যোগে জেলায় জেলায় সতর্কতা! প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল ঝড়, প্রচুর বজ্রপাতে ভয়াবহ বিপদে কলকাতা-সহ বঙ্গ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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