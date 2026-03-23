English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Bengal Weather Update Second Squall Line Kalbaisakhi: দক্ষিণবঙ্গে আজ ২৩ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত মোটের উপর পরিষ্কার আকাশ। কিন্তু তারপর ফের ২৭ থেকে ৩০ মার্চ দক্ষিণবঙ্গে ফের অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে তৈরি হতে পারে স্কোয়াল ফ্রন্ট।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 23, 2026, 07:59 AM IST
Bengal Weather Update: দুর্যোগ কাটছে না: ফের ধেয়ে আসছে ভয়াল স্কোয়াল ফ্রন্ট, কালবৈশাখীর তাণ্ডব-শিলাবৃষ্টি চলবে ৩ দিন ধরে
ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টির দ্বিতীয় স্কোয়াল ফ্রন্ট

অয়ন ঘোষাল: বসন্তে আবহাওয়ার উলটপুরাণ। তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পতন। ভরা বসন্তেই শীতের কাঁপুনি! ঠিক এমনটাই ঘটেছিল পরশুদিন শনিবার। পরশু দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১১ ডিগ্রি নেমে গিয়েছিল। গতকালও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৮ ডিগ্রি নিচেই ছিল। তবে আজ দিনের তাপমাত্রা গতকালের তুলনায় প্রায় ৪ ডিগ্রি বাড়তে পারে। 

Add Zee News as a Preferred Source

পারদপতন

তবে সেক্ষেত্রেও দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা কম থাকারই সম্ভাবনা। পরশু রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৫ ডিগ্রি নিচে ছিল। গতকাল রাতে সেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সাড়ে ৩ ডিগ্রি নিচে ছিল। আজ সেই তাপমাত্রা ২২ এর ঘরে অর্থাৎ স্বাভাবিকের কোঠায় পৌঁছাতে পারে। আপাতত মনোরম বসন্তের পরিবেশ রাজ্য জুড়ে। 

দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তি, উত্তরে বৃষ্টি

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, দক্ষিণবঙ্গে আজ ২৩ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত মোটের উপর পরিষ্কার আকাশ। মাঝেমাঝে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উত্তরে পার্বত্য সহ উপরের দিকের ৫ জেলায় বুধবার পর্যন্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে খুব ভারী বৃষ্টির আপাতত আর কোনও পূর্বাভাস নেই। 

ঝড়বৃষ্টির দ্বিতীয় স্কোয়াল ফ্রন্ট

তবে দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ এখনই কাটছে না। ৩ দিন স্বস্তির পর ফের ২৭ থেকে ৩০ মার্চ দক্ষিণবঙ্গে ফের অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে তৈরি হতে পারে স্কোয়াল ফ্রন্ট। তৈরি হবে উল্লম্ব অর্থাৎ কিউমুলো নিম্বাস মেঘ। শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘের কারণে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রপাত এবং কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বৃষ্টির স্কোয়াল লাইন কী?

বৃষ্টির স্কোয়াল লাইন হল একটি সুসংগঠিত, দীর্ঘ এলাকাজুড়ে বিস্তৃত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির একটি রেখা। এই স্কোয়াল লাইন  শীতল বা শুষ্ক বায়ুর শক্তিশালী ঠান্ডা ফ্রন্টের সামনে তৈরি হয়। যা প্রবল ঝড়ের সঙ্গেই ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত এবং মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি, এমনকি টর্নেডো পর্যন্ত ঘটায়। এই স্কোয়াল লাইন কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। দ্রুতগতিতে এগোতে থাকে। ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ব্যাপক। সার্বিকভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে।

স্কোয়াল লাইনের মূল বৈশিষ্ট্য:

সুসংগঠিত রূপ: এটি কোনও বিচ্ছিন্ন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি নয়, বরং অনেকগুলি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি মিলে একটি রেখা তৈরি হয়।
ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা: স্কোয়াল লাইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য-ই হল "স্ট্রেট-লাইন উইন্ড" বা সমান্তরাল বাতাস। যা খুবই শক্তিশালী এবং সার্বিকভাবে ধ্বংসাত্মক হতে পারে।
দ্রুতগতি: স্কোয়াল লাইন দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যায়। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। 

কেন তৈরি হয় বৃষ্টির স্কোয়াল লাইন?

সাধারণত বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাসের কারণে এই স্কোয়াল লাইন তৈরি হয়। কালবৈশাখী ঝড়ের সময় প্রায়শই এই স্কোয়াল লাইন তৈরি হয়। যা তীব্র ঝড়বৃষ্টির কারণ হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bengal Weather UpdateweatherRainKalbaisakhikolkata weather
