Bengal Weather Update: দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ, সোম ও মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্যোগ রাজ্যে! উত্তর থেকে দক্ষিণে চলবে...

Bengal Weather Update: দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ, সোম ও মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্যোগ রাজ্যে! উত্তর থেকে দক্ষিণে চলবে...
Bengal Weather: সোম ও মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে... সোমবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে।
অয়ন ঘোষাল: বুধবার ষষ্ঠ নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে বঙ্গোপসাগরে। দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ। মৌসুমী অক্ষরেখা উত্তর ছেড়ে এবার দক্ষিণে। পাটনার পর বাঁকুড়া ও দীঘা হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আজ ও কাল বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও সোম ও মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে।
সিস্টেম
বুধবার ১৩ অগাস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। মৌসুমী অক্ষরেখার দিক পরিবর্তন। হিমালয় পাদদেশ সংলগ্ন এলাকা ছেড়ে আবার দক্ষিণে। দিল্লির ওপর দিয়ে বর্তমান মৌসুমী অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা ফিরোজপুর, পাতিয়ালা, দিল্লি, বরেলি, লখনউ, পাটনা, বাঁকুড়া এবং দীঘার উপর দিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে। রবিবার এবং সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। কিছু জেলার খুব সামান্য অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে।
জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে। বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার সামান্য কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎসহ দুই এক পশলা বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকবে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা তার থেকেও বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তি বাড়বে।
উত্তরবঙ্গ
আজ শনিবার এবং কাল রবিবার দু' দিন ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গে। আজ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কাল দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই ৫ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।
মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জেলায় ভারী বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়।
সতর্কতা
ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নিচু এলাকার নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। সিকিমেও ধসের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমবে। দার্জিলিং ও পাহাড়ে বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমবে।
কলকাতা
মূলত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। রোদ উঠলে অস্বস্তি বাড়বে। কাল থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। রবিবার থেকে ক্রমশ তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০.৪ মিলিমিটার।
ভিন রাজ্যে
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অরুণাচল প্রদেশে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরাতে। জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ এবং মুজাফ্ফরাবাদেও ভারী বৃষ্টি। অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশেও ভারী বৃষ্টি। কর্ণাটক, কঙ্কন গোয়া, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখন্ডেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
