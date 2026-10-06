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বিদায়বেলায় বর্ষার শেষ কামড়! অক্ষরেখার ত্রিফলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগের ভ্রুকুটি, ভিজবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলা

West Bengal Weather Update: তিনটি অক্ষরেখার প্রভাবে বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা বাতাসসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের জেলাগুলিতে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির দাপট কমে আবহাওয়া শুষ্ক হতে শুরু করবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Oct 06, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 10:57 AM IST
বিদায়বেলায় বর্ষার শেষ কামড়! অক্ষরেখার ত্রিফলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগের ভ্রুকুটি, ভিজবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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