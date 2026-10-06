/বিদায়বেলায় বর্ষার শেষ কামড়! অক্ষরেখার ত্রিফলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগের ভ্রুকুটি, ভিজবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলা

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন উইকেন্ডে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। দুই এক জেলায় হতে পারে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি। ওপরের দিকের জেলায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হওয়া বইতে পারে। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে।
সিস্টেম
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তিনটি অক্ষরেখার প্রভাব। উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অক্ষরেখা। বিহার থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত অক্ষরেখা। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা রয়েছে। রাঁচি রায়পুর এবং বারামতির উপর দিয়ে রয়েছে বর্ষা বিদায় রেখা। বিহার ঝাড়খন্ডের কিছু এলাকাতে এলাকাতেও বর্ষা বিদায়। বাংলায় বর্ষা বিদায়ের পর্ব অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা রয়েছে বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এই জেলাগুলিতে।
বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে কোথাও কোথাও দমকা বাতাস বইতে পারে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
বৃহস্পতিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝোড়ো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও অনেকটাই পরিবর্তন হবে আবহাওয়ার। শনিবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে কম থাকবে। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই।
উত্তরবঙ্গে
আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। কোথাও কোথাও দমকা বাতাস বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং নীচের দিকে মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে দু এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বজবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে দমকা বাতাস থাকবে কোথাও কোথাও।
শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে পরবর্তী কয়েক দিনে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে।
কলকাতা
জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির খুব সামান্য হলেও সম্ভাবনা থাকবে। আগামীকাল বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই দুদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতায়। মূলত মেঘলা আকাশ; দু এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৬ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৮ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৫৯ থেকে ৯৭ শতাংশ।
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