Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে ভয়াল স্কোয়াল ফ্রন্ট, পরশু থেকেই তাণ্ডব শুরু- ৫ জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতা

Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে ভয়াল স্কোয়াল ফ্রন্ট, পরশু থেকেই তাণ্ডব শুরু- ৫ জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতা
Kalbaisakhi alert in 5 districts: রাজ্যে পরশু থেকে আবার ভয়াল বৃষ্টির স্কোয়াল ফ্রন্ট। শুক্র ও শনিবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। শুক্রবার পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা।
অয়ন ঘোষাল: সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে বেশি সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পরিস্থিতি ওপরের ছয় জেলায়। ভারী বৃষ্টির সঙ্গে, শিলাবৃষ্টি এবং কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। আজ বিকেলের পর উত্তরে বৃষ্টি কমবে। কাল উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। পরশু থেকে আবার বৃষ্টি বাড়বে।
ভয়াল বৃষ্টির স্কোয়াল ফ্রন্ট
রাজ্যে পরশু থেকে আবার ভয়াল বৃষ্টির স্কোয়াল ফ্রন্ট। আবার শুক্রবার ও শনিবার ঝড়বৃষ্টির স্পেল। কালবৈশাখীর পরিস্থিতি। শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা। উইকেন্ডে শুক্র ও শনিবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
আজ এবং কাল দক্ষিণে
সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ছে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশার প্রকোপ কিছুটা বেশি। পরশু থেকে আবার বৃষ্টি। শুক্রবার ও শনিবার সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।
৫ জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতা
শুক্রবার পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার কিছু অংশে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
কলকাতা সহ জেলায়
কলকাতা সহ বাকি জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এই চার জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
কলকাতায়
কলকাতায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের বেশ কিছুটা নিচে। রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি।
তাপমাত্রার উত্থান
রাত ও দিনের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস মতো বেড়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। পরশু শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল। শুক্রবার থেকে রবিবার মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আরও এক দফায় ঝড়বৃষ্টির স্পেল। হতে পারে কালবৈশাখী।
আরও পড়ুন, Bengal Weather Update: দুর্যোগ কাটছে না: ফের ধেয়ে আসছে ভয়াল স্কোয়াল ফ্রন্ট, কালবৈশাখীর তাণ্ডব-শিলাবৃষ্টি চলবে ৩ দিন ধরে
আরও পড়ুন, Bengal Weather Update: উইকেন্ডে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের রক্তচক্ষু
