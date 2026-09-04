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টানা দুর্যোগ! জারি কমলা ও হলুদ সতর্কতা! কোথা দিয়ে গিয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা? কলকাতায় কী হবে উইকেন্ডে?

Bengal Weather Update Today: উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত রয়েছে অক্ষরেখা। মৌসুমি অক্ষরেখা রাঁচি হয়ে দিঘার উপর দিয়ে বিস্তৃত। কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। শুক্র শনি ও রবি বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। উইকেন্ডে সামান্য তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও বাড়বে। মঙ্গলবার হলুদ সতর্কতা কলকাতায়।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:14 AM IST
টানা দুর্যোগ! জারি কমলা ও হলুদ সতর্কতা! কোথা দিয়ে গিয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা? কলকাতায় কী হবে উইকেন্ডে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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টানা দুর্যোগ! জারি কমলা-হলুদ সতর্কতা! কোথা দিয়ে গিয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা? কলকাতায় কী
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