/টানা দুর্যোগ! জারি কমলা ও হলুদ সতর্কতা! কোথা দিয়ে গিয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা? কলকাতায় কী হবে উইকেন্ডে?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজকের আবহাওয়া-সংবাদ। দক্ষিণবঙ্গে আজ, শুক্রবার থেকে কমবে বৃষ্টি। আগামী সপ্তাহে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গে আজ রয়েছে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দুই এক জেলায় ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত। কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। শুক্র শনি রবি বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতায়। উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত রয়েছে একটি অক্ষরেখা। মৌসুমি অক্ষরেখা রাঁচি হয়ে দিঘার উপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কী হবে আজ ও আগামীকাল? রবিবার? আবহাওয়ার দিক থেকে কেমন থাকবে উইকেন্ড?
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে। পশ্চিমের কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। গাঙ্গেয় এবং উপকূলের জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে অল্প সময়ের হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আবার বাড়বে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। মঙ্গলবার দক্ষিণের বাকি জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার উপরের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই এক জেলার কিছু অংশে। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কলকাতায়
কলকাতায় কেমন থাকবে ওয়েদার? কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। শুক্র শনি ও রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতায়। উইকেন্ডে সামান্য তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও বাড়বে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মঙ্গলবার হলুদ সতর্কতা কলকাতায়।
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