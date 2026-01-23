Bengal Weather Update: ফের নামল পারদ! একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্ত... আগামী ৫ থেকে ৭ দিন... ঠান্ডার বড় আপডেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে। আরও একটি ঢুকবে। সক্রিয় ৩টি ঘূর্ণাবর্ত। ওঠা-নামা চলবে পারদের। তাপমাত্রা কমবে। ফের বাড়বে...

সুদেষ্ণা পাল | Jan 23, 2026, 10:40 AM IST
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: পূর্বাভাস অনুয়ায়ী ২২ জানুয়ারির রাতের পারদ নামল। প্রায় ১৬-র কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া পারদ গতরাতে আবার নামল ১৪-র ঘরে। ফলে সরস্বতী পুজোর সকালে অঞ্জলী দেওয়ার আগে হঠাৎ করেই সরিয়ে রাখা গরম পোশাক ফের বের করতে বাধ্য হলেন রাজ্যবাসী। 

কলকাতায় দিনের পারদের সামান্য করে উত্থান বহাল থাকবে। রাতের পারদ রবিবার থেকে বাড়বে। ২৭ জানুয়ারি থেকে কমবে। ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোটের ওপর প্রায় একইরকম থাকবে তাপমাত্রা। তারপর বৃদ্ধি শুরু হবে। আর কমার সম্ভবনা থাকবে না। 

দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাকিস্তান ও সংলগ্ন জম্মু কাশ্মীরের উপর। নতুন করে তৃতীয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ২৬ জানুয়ারি ঢুকবে জম্মু-কাশ্মীরে। স্বাভাবিকের ওপরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। সকাল এবং সন্ধ্যায় শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীত কার্যত উধাও। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন তাপমাত্রার ওঠা নামা চলবে। শুক্র ও শনিবার এক থেকে দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা  নামবে। ফের রবি ও সোমবারে সেই তাপমাত্রা আবার বাড়বে। সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই।

আপাতত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতেও ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকবে পারদ। পশ্চিমের জেলার ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

পাকিস্তান ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঠিক পেছনেই ইরানে রয়েছে। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ২৬ জানুয়ারি সোমবার। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় শীত কার্যত বিদায় নিতে চলেছে। উত্তর পশ্চিম উত্তর প্রদেশে রয়েছে একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর পূর্ব আসামে রয়েছে একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর পূর্ব আরব সাগর ও সংলগ্ন লাক্ষা দ্বীপে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত।

সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কার্যত উধাও। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বড়সড় পরিবর্তন নেই তবে ওঠা নামা করবে তাপমাত্রা। শুক্র এবং শনিবার কিছুটা নামবে পারদ। ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে রবিবার ও সোমবার। কলকাতায় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে রাতের পারদ। 

জম্মু-কাশ্মীরে লাদাখ এবং মোজাফফরাবাদে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা পাঞ্জাবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি হবে জম্মু-কাশ্মীর লাদাখ মোজাফফরাবাদে। ওদিকে দিল্লিতে ঠান্ডার মধ্যেই বৃষ্টি, ফলে আরও জাঁকিয়ে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

weather, Weather update, Bengal Weather, winter
