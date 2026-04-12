Bengal Weather Update: আগামী ৩-৪ দিনে ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি; বৃষ্টিদিন শেষ? পয়লা বৈশাখে কেমন থাকবে ওয়েদার?

Bengal Weather Update: আগামী ৩-৪ দিনে ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি; বৃষ্টিদিন শেষ? পয়লা বৈশাখে কেমন থাকবে ওয়েদার?
Bengal Weather Update Today: ১৪ এপ্রিলে ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ১৫-১৬ এপ্রিলে পশ্চিমের সব জেলা এবং মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। উত্তরের জেলাগুলিতে গরমের প্রভাব চলবেই।
সন্দীপ প্রামাণিক: এসে গেল রবিবিকেলের আবহাওয়ার (Sunday Afternoon Weather) খবর। কেমন থাকবে আগামী কয়েকদিনের ওয়েদার? বৃষ্টি (Rain) কি একেবারেই হবে না? শুধু বাড়তেই থাকবে তাপমাত্রা (Extreme Hot)? জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী জানালেন তিনি?
আরও পড়ুন: Temperature Rising: তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি, জলীয় বাষ্প ৯৮ শতাংশ; উষ্ণতার দুরন্ত হাই জাম্পে বাংলা দাবদাহে হবে ছারখার
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৩-৪ দিনে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে আগামী ২-৩ দিনে ৩৯ ৪০ ডিগ্রির ঘরে তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা। আজ রবিবার ও আগামীকাল সোমবার-- এই দু'দিন দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ১৪ এপ্রিলে ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। ১৫-১৬ এপ্রিলে পশ্চিমের সব জেলা এবং মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। উত্তরের জেলাগুলিতে গরমের প্রভাব চলবেই। ১৩-১৪ এপ্রিল বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের ৫ জেলায়। ১৫ এপ্রিল থেকে উপরের ৫ জেলায় হালকা বৃষ্টি, মালদা ও দুই দিনাজপুরে হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কলকাতার তাপমাত্রা
আগামী দুই-তিন দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়ার সম্ভাবনা। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়বে, সর্বোচ্চ ৩৫ থেকে ৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। পরবর্তী কয়েকদিনে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রিতে ওঠার সম্ভাবনা।
পশ্চিমের জেলাগুলিতে
পশ্চিমের জেলাগুলির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা আরেকটু বেশি থাকবে-- ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রির আশেপাশে। বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়া-- এই সব জায়গাগুলিতে তাপমাত্রা বেশি থাকবে। সোমবার ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনাই নেই। শুধু মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।
আরও পড়ুন: Red Alert in Bengal: ৮০ কিমি'র ভয়াল ঝড় ধেয়ে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই; বীভৎস বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গ ও সেই ভাবে বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই আগামী দুদিন। দুদিন পরে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রাও ৩ ডিগ্রি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)