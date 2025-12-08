English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: ১০-এ নামবে তাপমাত্রা! আগামী ৭ দিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট, কলকাতায়...

Bengal Weather Update: আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তুরে হাওয়ায় আগামী সাতদিন শীতের স্পেল।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 8, 2025, 05:43 PM IST
সন্দীপ প্রামাণিক: আগামী সাতদিন একই রকম আবহাওয়া। শীতের আমেজ চলবে। উত্তরে কুয়াশার দাপট দার্জিলিং সহ চার জেলায়, দক্ষিণে পরিষ্কার আকাশ। উত্তুরে হাওয়ায় আগামী সাতদিন শীতের স্পেল। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন আপাতত নেই। দার্জিলিংয়ে ৫ ডিগ্রী এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

অবাধ উত্তর পশ্চিমের শীতল হাওয়া। দক্ষিণ জুড়ে শীতের আমেজ। চলতি সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও-ই সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা। কলকাতায় ১৪ ডিগ্রি থেকে ১৬ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা আগামী সাত দিন। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কমে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। গতকাল শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

উত্তরবঙ্গে প্রধানত কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দৃশ্যমানতা দু এক জায়গায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 

আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। দার্জিলিঙে ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে তাপমাত্রা। মালদায় ১৬.১ ডিগ্রির ঘরে পারদ। আগামী সাতদিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে।

weatherBengal WeatherWinter in Bengal
