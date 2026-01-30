Bengal Weather Update: মার্চেই ৪০ ছোঁবে পারদ! এপ্রিলে জ্বালা ধরাবে তাপপ্রবাহ! ২০২৬ ভাঙতে চলেছে অতীত গরমের সব রেকর্ড...
Weather Update Hottest Summer in 2026: রাতে পারদ উত্থান ৩ ডিগ্রি! জানুয়ারিতেই শীতের অকাল মৃত্যু। ২০২৬ সালে ফিরছে উষ্ণ বছর এল নিনো।
অয়ন ঘোষাল: মরশুমে প্রথমবার গতরাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৮ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। শীতের বিদায়বেলা আসন্ন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই রাতে এবং ভোরে শীতের ন্যূনতম আমেজ কার্যত গায়েব হবে। মার্চ থেকেই তীব্র গরম। এপ্রিলে ফের তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি। ২০২৬ সালে ফিরছে উষ্ণ বছর এল নিনো। এবারের গ্রীষ্ম সাম্প্রতিক অতীতের উষ্ণতার সব রেকর্ড ভাঙতে পারে বলে আশঙ্কা।
মার্চেই ৪০ ছোঁবে পারদ!
গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮। গতরাতে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৭.৯ অর্থাৎ প্রায় ১৮ ডিগ্রি। ভোল পাল্টে গেল আবহাওয়ার। দিনে ২৭ আর রাতে ১৮। জানুয়ারির শেষ লগ্নেই অকাল মৃত্যু শীতের। মঙ্গলবার রাতে ১৫.৬ ডিগ্রি। বুধবার রাতে ১৬.৮ ডিগ্রি। বৃহস্পতিবার রাতে ১৭.৯ ডিগ্রি। অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টায় রাতে পারদ উত্থান প্রায় ৩ ডিগ্রি। দিনের পারদও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা ২৭ ছুঁয়ে ফেলার অর্থ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই দিনের পারদ ৩২ বা ৩৪ এর ঘরে পৌঁছে যাবে। মার্চে সেই পারদ কোনও কোনও দিন ৩৮ বা ৪০ স্পর্শ করে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
জানুয়ারিতেই শীত বিদায়...
পরশু রাতের ১৫.৬ ডিগ্রি পারদ গতরাতে একধাক্কায় বেড়ে ১৬.৮ ডিগ্রি। অর্থাৎ এক রাতে পারদ উত্থান ১.২ ডিগ্রি। দিনের পারদও ২৪ ঘণ্টায় কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী। আজ দুপুরে ২৭ ডিগ্রি স্পর্শ করবে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। জানুয়ারিতেই তাপমাত্রা ২৭ ছুঁয়ে ফেলার অর্থ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই দিনের পারদ ৩২ বা ৩৪ এর ঘরে পৌঁছে রীতিমতো গরমের অনুভূতি দিতে চলেছে।
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
ওদিকে শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আজ থেকে উত্তরবঙ্গে আংশিক হাওয়া বদল। দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাত। সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও। সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল। তার প্রভাব পড়বে দার্জিলিংয়ে। জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অবস্থান। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আজ ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি সক্রিয় অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখাটি সৌরাষ্ট্র কচ্ছ এবং রাজস্থানের উপর দিয়ে বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। কুয়াশার সম্ভাবনা কম থাকবে আগামী কয়েক দিন। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। সামান্য উঠানামা করছে তাপমাত্রা। উপকূল ও মধ্যবঙ্গের জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েক দিন। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাতে ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নিচের দিকের জেলাতে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
শৈত্যপ্রবাহ
শৈত্যপ্রবাহ এবং ঘন কুয়াশার দাপট চলবে রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমতলের রাজ্যগুলিতে। শৈত্যপ্রবাহ চলবে পাঞ্জাব, চণ্ডীগড় ও হরিয়ানাতেও। কুয়াশার দাপট আরও বাড়তে পারে। হিমাচল প্রদেশেও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কবার্তা।
