/Bengal Weather Update: প্রাক বর্ষার এন্ট্রি! তীব্র ঝড়-বৃষ্টির হাই-অ্যালার্ট এই এই জেলায়, কলকাতার আপডেট কী?

অয়ন ঘোষাল: জুনের প্রথম সপ্তাহেই আবহাওয়ার ভোলবদল হতে চলেছে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে যখন চড়া রোদ আর অস্বস্তিকর গরমে নাজেহাল, ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গে স্বস্তির বার্তা নিয়ে হাজির হচ্ছে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী বৃহস্পতিবার থেকেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে গরম ও অস্বস্তি:
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। গত দু-তিন দিনের ঝড়-বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচেই ছিল। তবে আজ সোমবার থেকে আগামী বুধবারের মধ্যে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। আগামী ৫ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে, উল্টে গরম ও ঘর্মাক্ত অস্বস্তি চরমে উঠবে। আজ সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গে প্রাক-বর্ষার এন্ট্রি:
উত্তরবঙ্গে আজ, সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকলেও, আগামীকাল মঙ্গলবার থেকেই ছবিটা বদলাবে। মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বাড়বে। বুধবারের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার থেকে এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
কলকাতার আবহাওয়া:
কলকাতায় আপাতত উল্লেখযোগ্য কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। রোদের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগামী বুধবারের মধ্যে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার করে যেতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের কারণে বজায় থাকবে চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিবেশ। তবে বৃহস্পতিবারের পর কলকাতায় নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।
