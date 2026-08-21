/শনিবার তৈরি হতে চলেছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, ফের কি বঙ্গ ভয়ংকর দুর্যোগের কবলে? প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল ঝড়, প্রচুর বজ্রপাত?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে রবিবার থেকে। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা আপাতত নেই। তবে শুক্রবার সকাল সাতটার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনার কথা যথারীতি ঘণ্টাখানেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতাও। বৃষ্টি হবে উপরের চার জেলায়।
মৌসুমী অক্ষরেখা
মৌসুমী অক্ষরেখা সাগর দ্বীপ হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামীকাল শনিবার তৈরি হতে চলেছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। তবে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা এই দফায় কম।
দক্ষিণবঙ্গে
কী বলছে হাওয়া অফিস? দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে রবিবার থেকে। উপকূলের দুই জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলায় একাধিক দফায় মাঝারি এবং কখনও দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে পরশু রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় রবি থেকে মঙ্গল ফের ঝড়বৃষ্টির ইনিংস।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে বিক্ষিপ্তভাবে। প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা আপাতত নেই। উপরের দিকের জেলায় দুই এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে শনিবার ও রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। ফের সোমবার ভারী বৃষ্টির সর্তকতা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়।
উত্তরে হলুদ
প্রসঙ্গত আজ, শুক্রবার সকাল সাতটার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনার কথা যথারীতি ঘণ্টাখানেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতাও। বলা হয়েছে, বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়।
কলকাতায়
কলকাতায় পরশু রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ আবার বাড়বে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
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