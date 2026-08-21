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শনিবার তৈরি হতে চলেছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, ফের কি বঙ্গ ভয়ংকর দুর্যোগের কবলে? প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল ঝড়, প্রচুর বজ্রপাত?

Bengal Weather Update Today: উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনার কথা ঘণ্টাখানেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জারি হয়েছে সতর্কতা। বৃষ্টি হবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাগুলিতে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:07 AM IST
শনিবার তৈরি হতে চলেছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, ফের কি বঙ্গ ভয়ংকর দুর্যোগের কবলে? প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল ঝড়, প্রচুর বজ্রপাত?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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