/উত্তর কলকাতার উপর মারণ বিপর্যয়ের কালো ছায়া! ভয়াল লো-প্রেসার অঞ্চল! ৯ ঘণ্টায় ২৪৩ মিমি বৃষ্টির মহাপ্লাবনে...

অয়ন ঘোষাল: কলকাতার উপর ভয়ংকর বিপর্যয়ের কালো ছায়া! উপকূলীয় পশ্চিমবঙ্গ, তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলটি (Well Marked Low Pressure Area) উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে (Depression) পরিণত হয়েছে। এবং ভয়ংকর এক নিম্নচাপ-অঞ্চল কটমট করে তাকিয়ে আছে শহরের দিকে! আসছে ভয়ংকর প্লাবন!
নিম্নচাপ
আজ, ১৩ অগাস্ট সকাল ০৮:৩০ মিনিটে এটি উপকূলীয় পশ্চিমবঙ্গের ২২.৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে কেন্দ্রীভূত ছিল:
ক্যানিং (পশ্চিমবঙ্গ)-এর উত্তর-পশ্চিমে,
কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে প্রায় ৪০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে,
মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে ১৩০ কিমি পূর্বে,
বারিপদা (ওড়িশা) থেকে ১৯০ কিমি পূর্ব-উত্তর-পূর্বে, এবং
জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড) থেকে ২৬০ কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে।
আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি প্রায় উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার তীব্র সম্ভাবনা রয়েছে।
নিম্নচাপের রক্তচক্ষু
প্রসঙ্গত, সকালের আবহাওয়ায় বলা হয়েছিল, একটি নিম্নচাপ কলকাতার উপর দিয়ে যাবে। এর জেরে কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি হয়। কলকাতার উত্তর অংশ দিয়ে অতিক্রম করবে নিম্নচাপটি। ফলে আনুপাতিক বেশি বৃষ্টি হতে পারে উত্তর কলকাতা এবং উত্তর শহরতলিতে। এছাড়া বলা হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে ফের সক্রিয় হচ্ছে বৃষ্টি-পরিস্থিতি। সর্বশেষ উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ বলছে, বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের উপর অবস্থানরত নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে শুক্রবার দুপুর বা বিকেলের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা স্পর্শ করে ঝাড়খণ্ড হয়ে ছত্তীসগঢ়ের দিকে রওনা দেবে। এদিকে কলকাতার উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিম্নচাপের সম্ভাব্য গতিপথ হতে পারে হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খণ্ড।
৯ ঘণ্টায় ২৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টি
গত ৯ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের একটা হিসাব পাওয়া গিয়েছে। সেখানে ১১টি জায়গার কোথায় কত বৃষ্টি হয়েছে, তার ছবি দেখা যাচ্ছে:
হলদিয়া ২৪৩ মিলিমিটার
কাঁথি ২০১ মিলিমিটার
বারুইপুর ১৫৫ মিলিমিটার
ক্যানিং ১৪৫ মিলিমিটার
সাগরদ্বীপ ১০৮ মিলিমিটার
দীঘা ৮৮ মিলিমিটার
ডায়মন্ড ৮৫ মিলিমিটার
কলাইকুন্ডা ৪৫ মিলিমিটার
হাওড়া ৪২ মিলিমিটার
আলিপুর ৩১ মিলিমিটার
দমদম ১৮ মিলিমিটার
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