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উত্তর কলকাতার উপর মারণ বিপর্যয়ের কালো ছায়া! ভয়াল লো-প্রেসার অঞ্চল! ৯ ঘণ্টায় ২৪৩ মিমি বৃষ্টির মহাপ্লাবনে...

Bengal Weather Update Today: উপকূলীয় পশ্চিমবঙ্গ, তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 13, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:18 PM IST
উত্তর কলকাতার উপর মারণ বিপর্যয়ের কালো ছায়া! ভয়াল লো-প্রেসার অঞ্চল! ৯ ঘণ্টায় ২৪৩ মিমি বৃষ্টির মহাপ্লাবনে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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উত্তর কলকাতায় মহা বিপর্যয়ের কালো ছায়া! ভয়াল লো-প্রেসার অঞ্চল! ৯ ঘণ্টায় ২৪৩ মিমি বৃষ
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