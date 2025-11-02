Bengal Weather Update: শীতকাল কি এসেই গেল, সুপর্ণা? ঝটতি কয়েক ডিগ্রি পতন পারদে! শুষ্ক হাওয়া আর হিমের পরশে কবে থেকে শীত?

Bengal Weather Update: শীতকাল কি এসেই গেল, সুপর্ণা? ঝটতি কয়েক ডিগ্রি পতন পারদে! শুষ্ক হাওয়া আর হিমের পরশে কবে থেকে শীত?
Winter Updates: মন্থার অবশিষ্ট অংশ ঘূর্ণাবর্তরূপে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছিলই। এখন সেটা বাংলাদেশের দিকে আরও একটু সরেছে। আজ রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি। কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে, কবে থেকে পাকাপাকি শীত?
অয়ন ঘোষাল: কেমন থাকবে আজ, রবিবারের আবহাওয়া (Sunday Weather Updates)? এসে গেল সকালের আবহাওয়া-সন্দেশ। জানা গিয়েছে, রাজ্যে কমবে তাপমাত্রা। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমবে (Temperature Dropping Down) রাজ্যে। তবে, তাপমাত্রা কমলেও এখনই শীতের অনুভূতি (Winter Season) নয়। বঙ্গোপসাগরে আবারও নিম্নচাপ (Depression Over Bay of Bengal) তৈরি। সপ্তাহের মাঝে ফের জলীয়বাষ্পের আনাগোনা উপকূলে। উত্তরবঙ্গে কাল থেকেই একটানা শুষ্ক আবহাওয়া।
সিস্টেম
ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ ঘূর্ণাবর্তরূপে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছিলই। এখন সেটা বাংলাদেশের দিকে আরও একটু সরে উত্তর বাংলাদেশে অবস্থান করছে। উত্তর আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ মায়ানমার উপকূলে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত। এটি আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বাংলাদেশ ও সংলগ্ন মায়ানমারের উপকূলের দিকে এগোবে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি। কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে বেশিরভাগ জেলাতেই আংশিক মেঘলা আকাশ ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি দুয়েক পশলা হতে পারে। সোমবার ও মঙ্গলবার শুষ্ক আবহাওয়া-- পরিষ্কার আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। বৃষ্টির আশঙ্কা কার্যত নেই। বুধবার ও বৃহস্পতিবারে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলাগুলিতে। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তর ও দক্ষিণ উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। শুক্রবারেও হালকা বৃষ্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়।
উত্তরবঙ্গ
রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া, পরিষ্কার আকাশ।
কলকাতা
আজ রবিবার কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। কাল থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। সোমবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৮ থেকে ৯০ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে
ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।
