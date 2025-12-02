Bengal Weather Update: জাঁকিয়ে আসছে, পড়ছে পারদ! বৃষ্টিহীন বঙ্গ শুধু কুয়াশায় মোড়া! চরম ঠাণ্ডার সতর্কবার্তা নিয়ে হাজির শীত...

Bengal Weather Update: জাঁকিয়ে আসছে, পড়ছে পারদ! বৃষ্টিহীন বঙ্গ শুধু কুয়াশায় মোড়া! চরম ঠাণ্ডার সতর্কবার্তা নিয়ে হাজির শীত...
সন্দীপ প্রামাণিক: আলিপুর আবহাওয়া জানিয়েছে যে, আগামী সাতদিন রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে। উইকেন্ডে শীতের আমেজ কিছুটা বাড়বে।
বঙ্গোপসাগরের অতি গভীর নিম্নচাপ সাধারণ গভীর নিম্নচাপে পরিণত। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান। তামিলনাডু পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল থেকে সমুদ্রে চল্লিশ কিলোমিটার গভীরে অবস্থান। এখানেই সাধারণ নিম্নচাপ হয়ে আরও শক্তিক্ষয় করবে সিস্টেম। এর কোনও প্রভাব নেই বাংলাতে।
তাপমাত্রার পতন:
দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৩-৪ দিনে অন্তত দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। সকালে শিশির এবং কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া ও শ্রীনিকেতনে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি। আগামী তিন চার দিনে এই তাপমাত্রা কমে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি নামতে পারে।
উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। আগামী তিন চার দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারে এবং তারপর একই রকম থাকবে তাপমাত্রা।
কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ স্বাভাবিকের থেকে প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। আগামীকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ১৭ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।
পরবর্তী দু-তিন দিনে আরও কমে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে কলকাতার পারদ।
হাওয়ার খবর
দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। দু-এক জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নামতে পারে। কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। মঙ্গলবারের পরে ধীরে ধীরে নামবে পারদ। শুক্র-শনিবার, অর্থাৎ, উইকন্ডের দিকে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে নেমে যেতে পারে পারদ। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী কয়েকদিনে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, শুষ্ক আবহাওয়া। নীচের দিকের জেলা অর্থাৎ, দুই দিনাজপুর ও মালদায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের কমবে তাপমাত্রা।
সিস্টেম
দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (DITWAH) এখনও উপকূলের কাছাকাছিই। সমুদ্র উপকূলেই শক্তি হারাবে ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা এর নেই বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এটি উত্তর দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি উপকূলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ২০ থেকে ৪০ কিমি ডিসট্যান্স রেখে স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্রে অবস্থান করবে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত হরিয়ানার উপর অবস্থান করছে। পর পর আরও পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসছে।
