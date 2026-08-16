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জারি হলুদ সতর্কতা!ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! সারারাতই কি দুর্যোগ? সোমবার ভোর থেকেই অচল কলকাতা?

Bengal Weather Update Today: আর এরই মধ্যে এখনই আবহাওয়া অফিস থেকে জারি হল হলুদ সতর্কতা। বলা হল, আগামী ৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:05 PM IST
জারি হলুদ সতর্কতা!ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! সারারাতই কি দুর্যোগ? সোমবার ভোর থেকেই অচল কলকাতা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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