/জারি হলুদ সতর্কতা!ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! সারারাতই কি দুর্যোগ? সোমবার ভোর থেকেই অচল কলকাতা?

অয়ন ঘোষাল: সকালের আবহাওয়ায় বলাই হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। নতুন করে নিম্নচাপের আশঙ্কায় দুর্যোগের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার দুর্যোগের ঘনঘটা বেশি থাকবে বলেও অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। লাল সতর্কতা জারি উপকূলে। আর এরই মধ্যে এখনই আবহাওয়া অফিস থেকে জারি হল হলুদ সতর্কতা। বলা হল, আগামী ৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত।
সিস্টেম
নিম্নচাপ তৈরিই বঙ্গোপসাগরে। বলাই ছিল। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়ে আজ সকালেই তা নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আগামীকাল সোমবারের মধ্যে এটি আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাব উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল। এটি ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে।
কলকাতায় কী হবে?
রবিবার ও সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দুদিনই কয়েক দফায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে বলে বলা হয়েছে। আজ বিকেল থেকে আগামীকাল রাত পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কলকাতায়। মঙ্গলবারের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। দুর্যোগের আশঙ্কা উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই দুই জেলার কিছু এলাকায় চরম বৃষ্টির লাল সর্তকতা। পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পাঁচ জেলাতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের হলুদ সর্তকতা থাকবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের হলুদ সর্তকতা।
উত্তরবঙ্গে
শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সব জেলায়। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতাও থাকবে। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। প্রতিদিন সব জেলাতে বৃষ্টি হবে এমনটা নয় বিক্ষিপ্তভাবে উপরের পাঁচ জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দু এক জায়গায়।
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