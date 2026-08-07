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ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! জারি অ্যালার্ট! ভয়ানক বর্ষায় প্লাবিত হবে গোটা রাজ্য? কলকাতায় কী হবে?

Bengal Weather Update Today: কী হবে মহানগরে? জানা গিয়েছ, কলকাতায় আজ, শুক্রবার এবং আগামীকাল শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:05 AM IST
ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! জারি অ্যালার্ট! ভয়ানক বর্ষায় প্লাবিত হবে গোটা রাজ্য? কলকাতায় কী হবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! জারি অ্যালার্ট! ভারী বর্ষায় প্লাবিত হবে গোটা রাজ্য? কলকা
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