/ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি! জারি অ্যালার্ট! ভয়ানক বর্ষায় প্লাবিত হবে গোটা রাজ্য? কলকাতায় কী হবে?

অয়ন ঘোষাল: আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গে হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বেলা বাড়লে কোনও কোনও জেলায় কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে। ওদিকে উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। আর কলকাতায়? কী হবে মহানগরে? জানা গিয়েছ, কলকাতায় আজ, শুক্রবার এবং আগামীকাল শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে
আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গে হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বেলা বাড়লে কোনও কোনও জেলায় কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে। পরশু রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
মৌসুমী অক্ষরেখা
মৌসুমী অক্ষরেখা ফিরোজপুর থেকে ডালটনগঞ্জ কাঁথির উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহার ও সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকা এবং অসমে রয়েছে আরও জোড়া ঘূর্ণাবর্ত।
ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা
দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ১২০ মিলিমিটার পর্যন্ত। এগুলি হল বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
বৃষ্টির পরিমাণ কমবে
পরশু রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে সেই বৃষ্টিও কয়েকদিনের জন্য কমবে। বাড়বে জলীয় বাষ্পের চূড়ান্ত অস্বস্তি। সঙ্গে কিছুটা বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়বে ঘর্মাক্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতি।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। জলপাইগুড়ি কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে দু এক জায়গায়। রবিবার কোনও সতর্কতাই থাকবে না উত্তরবঙ্গে। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটা কমবে। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
কলকাতায়
কলকাতায় আজ, শুক্রবার এবং আগামীকাল শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের তরফে। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে।
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