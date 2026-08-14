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সাতসকালেই হলুদ সতর্কতা! গতকালের ঘনঘোর নিম্নচাপ এখন কোথায়? শুক্রে বৃষ্টিতে ভাসবে শহর? ডিপ্রেশনের পরবর্তী গন্তব্য?

Bengal Weather Update Today: সকালেই হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস। বলা হয়েছে, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া জেলাগুলির কিছু কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে দমকা হাওয়া। বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:18 AM IST
সাতসকালেই হলুদ সতর্কতা! গতকালের ঘনঘোর নিম্নচাপ এখন কোথায়? শুক্রে বৃষ্টিতে ভাসবে শহর? ডিপ্রেশনের পরবর্তী গন্তব্য?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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