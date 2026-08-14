/সাতসকালেই হলুদ সতর্কতা! গতকালের ঘনঘোর নিম্নচাপ এখন কোথায়? শুক্রে বৃষ্টিতে ভাসবে শহর? ডিপ্রেশনের পরবর্তী গন্তব্য?

অয়ন ঘোষাল: সকাল ছ'টাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস। বলা হয়েছে, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় কয়েকটি জেলার কিছু কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে দমকা হাওয়াও। আজ, শুক্রবার কী হতে চলেছে কলকাতায়? এখনও কয়েক দফা বৃষ্টি নামার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে শহরে। এই নিম্নচাপের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়? দূর্যোগমুক্তিই-বা কবে?
পূর্বাভাস কতটা মিলল?
ভারী থেকে অতি ভারী, এমনকি চরম ভারী বর্ষণের সাক্ষী থাকল পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। গভীর নিম্নচাপের জেরে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে ৩০০ মিলিমিটারের বেশি। কাঁথিতে বৃষ্টি হয়েছে ২৫০ মিলিমিটার, ক্যানিংয়ে বৃষ্টির পরিমাণ ১৭৫ মিলিমিটার। এর বাইরেও অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে রেন গেজ নেই বলে বৃষ্টির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। এখনও পূর্ব মেদিনীপুরের আকাশে বিস্তর মেঘ।
পূর্বাভাস কোথায় মিলল না?
কলকাতা ও লাগোয়া জেলার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা মেলেনি। বৃষ্টি মূলত উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই বেশি হয়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় সেইভাবে চোখে পড়ার মতো বৃষ্টি হয়নি কলকাতা ও শহরতলিতে।
কেন মিলল না পূর্বাভাস?
আবহাওয়া একটি খামখেয়ালি প্রাকৃতিক উপাদান। যন্ত্র বা অঙ্কের হিসেব সবসময় মেলে না। সঙ্গে দেওয়া উপগ্রহ চিত্র এবং রেডার ম্যাপে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটে নাগাদ কলকাতার মাথার উপর দিয়ে নিম্নচাপের মূল অংশ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি-- ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির তালিকা থেকে হঠাৎ বাদ পড়ে যায় এই তিন জেলা। আর বৃষ্টি ক্রমশ বাড়তে থাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। এরপর নিম্নচাপ গাঙ্গেয় বঙ্গ থেকে সরে যায় পশ্চিমাঞ্চলের দিকে।
আজ শুক্রবার কী হতে চলেছে?
এখনও কয়েক দফা বৃষ্টি নামার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে কলকাতায়। আজও বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলে। আজ শুক্রবার ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। মাঝারি মানের বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে।
নিম্নচাপের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়?
আজ সকাল থেকে প্রায় সারাদিন ঝাড়খণ্ডের দিকে একটু একটু করে সরবে নিম্নচাপ। বৃষ্টিপাত ঘটাতে ঘটাতে এগোবে।
দূর্যোগমুক্তি কবে?
শনিবারের স্বাধীনতা দিবসের পর আপাতত কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। দুই দিনাজপুর, মালদহে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।
পুরুলিয়ায়
প্রসঙ্গত আজ সকাল থেকেই পুরুলিয়া জেলা জুড়ে চলছে অঝোরে বৃষ্টিপাত। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ীই এ ছবি। আজ সকাল ছ'টাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করে হাওয়া অফিস। বলা হয়, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় (মোটামুটি সকাল ৯টা ১০ পর্যন্ত) পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া জেলাগুলির কিছু কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে দমকা হাওয়া। বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি। সেই মতোই পুরুলিয়ায় এই বৃষ্টি-ছবি।
এই আবহাওয়ায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছেন না সাধারণ মানুষজন। ভারী বর্ষণের অপেক্ষাতেই অবশ্য ছিলেন জেলাবাসী। আজ, শুক্রবার সকাল থেকে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে জেলায়। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য।
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