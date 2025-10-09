English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! জারি সতর্কতা! ধেয়ে আসছে ঝড়জল...

Bengal Weather Update: উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পূর্ব আসাম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে শুক্রবার থেকে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 9, 2025, 02:55 PM IST
অয়ন ঘোষাল: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত। আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুত্ সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে বইতে পারে দমকা বাতাস। হতে পারে ঝড়। বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি। বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও। 

প্রসঙ্গত, চলতি মরশুমে প্রথমবার ভোরের কলকাতায় হালকা কুয়াশা দেখা যায় আজ। সকালের দিকে কিছুটা শুষ্ক আবহাওয়ার অনুভূতিও হয়। কাল শুক্রবার যদিও ফের হাওয়া বদলের পূর্বাভাস। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। আবার মেঘলা হবে আকাশ। বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। বৃষ্টির পূর্বাভাস বঙ্গে। উত্তর-পূর্ব আসাম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে শুক্রবার থেকে। 

১১ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা। তারপর আবহাওয়ার উন্নতি হবে। ফের শুষ্ক হবে পরিস্থিতি। ওদিকে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আবহাওয়ার উন্নতি আজ থেকেই। ভারী বৃষ্টির আর কোনও সতর্কবার্তা নেই কোনও জেলায়। 

ক্রমশঃ উত্তরবঙ্গে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।  আজ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সতর্কবার্তা দার্জিলিং,  মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। তবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় আবহাওয়ার সার্বিক উন্নতি। 

