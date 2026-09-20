/থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত আন্দামান সাগরে শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে মহানগরের দিকে? সকাল থেকেই এত দুর্যোগ কেন?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আবহাওয়ার সতর্কবার্তা! জারি হল ইয়েলো অ্যালার্ট। আজ পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলাগুলিতে কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। রাজ্যের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সিস্টেম
বর্ষার বিদায়পর্ব শুরু হবে আজ থেকে। রাজস্থানের পশ্চিম থেকে বিদায় পর্ব শুরু হবে।
থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত
থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগরে শক্তি বাড়িয়ে শনিবার সন্ধ্যায় নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আমেরিকান মডেল জিএফএস এই সিস্টেম ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস দিলেও এখনও পর্যন্ত ভারতের মৌসম ভবন নিম্নচাপের আশঙ্কাই করছে। ঘূর্ণিঝড় হলে তার নাম হবে অর্ণব। নাম দিয়েছে বাংলাদেশ। নিম্নচাপ রূপে এর প্রাথমিক অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূল বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রপাতের আশঙ্কা। সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমবে। তবে বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। সোমবার এবং মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির কোন সতর্কতা নেই দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দক্ষিণবঙ্গে। আবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরো বাড়বে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। বৃহস্পতিবার ফের উপরের দিকে জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আজও উপরের দিকের জেলাগুলিতেই। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উপরের দিকের জেলাগুলিতে। বাড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে বেশি থাকবে।
কলকাতায়
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু এক পশলা হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি। সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবার থেকে আবার আবহাওয়ার পরিবর্তন।
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