Bengal Weather Update: সপ্তমীর সন্ধ্যায় বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, দুর্যোগ ধেয়ে আসছে ৫ জেলায়! সতর্কতা জারি হাওয়া অফিসের...

Bengal Weather Update: সপ্তমীর সন্ধ্যায় বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, দুর্যোগ ধেয়ে আসছে ৫ জেলায়! সতর্কতা জারি হাওয়া অফিসের...
Bengal Durga Puja Weather Update: নবমীতেই ফের নিম্নচাপের ভ্রুকূটি! ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নবমীর দিন উত্তর ও সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: সপ্তমীর সন্ধ্যায় আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। ৫ জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। জারি হলুদ সতর্কতা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের লেটেস্ট বুলেটিন অনুযায়ী, সপ্তমীর সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও নদিয়া জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। ইতিমধ্যেই সপ্তমীর সন্ধ্যায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতায়।
পূর্বাভাস বলছে, এই ৫ জেলার বেশ কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গেই বজ্রপাত হবে। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। হাওয়ার গতিবেগ ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হতে পারে। বিদ্যুৎ চমকাবে। বাজ বিদ্যুতের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে সবাইকে। প্রসঙ্গত, নবমীতেই ফের নিম্নচাপের ভ্রুকূটি!
উপকূলীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে খুব সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি খাম্বাত উপসাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছে। সেখান থেকে সৃষ্ট নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি দক্ষিণ গুজরাট, দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়, দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ০.৯ কিলোমিটার উপরে অবস্থান করছে এবং এটি এখনও বজায় আছে।
একটি আপার এয়ার ঘূর্ণাবর্ত ৩০ সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তর আন্দামান সাগরে প্রবেশ করতে পারে। এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে, ১লা অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের আশেপাশে মানে নবমীর দিন উত্তর ও সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাব্য নিম্নচাপের প্রভাবে, পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে।
এছাড়াও, ২রা থেকে ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।
