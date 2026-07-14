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জারি হলুদ সতর্কতা! কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা-সহ ৩ জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি! রথও ভেস্তে যাবে খারাপ আবহাওয়ায়?

Yellow Alert and Bengal Weather Update: জারি হল হলুদ সতর্কতা। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ও হাওড়ায় ঘনিয়ে আসছে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি। আপাতত আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস প্রেস মিটে জানিয়ে দিলেন আজ, মঙ্গলবার কেমন থাকবে বিকেলের আবহাওয়া!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 14, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:09 PM IST
জারি হলুদ সতর্কতা! কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা-সহ ৩ জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি! রথও ভেস্তে যাবে খারাপ আবহাওয়ায়?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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