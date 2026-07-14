/জারি হলুদ সতর্কতা! কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা-সহ ৩ জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি! রথও ভেস্তে যাবে খারাপ আবহাওয়ায়?

অয়ন ঘোষাল: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস প্রেস মিটে জানিয়ে দিলেন আজ, মঙ্গলবার কেমন থাকবে বিকেলের আবহাওয়া! জানা গিয়েছে, জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ও হাওড়ায় ঘনিয়ে আসছে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি।
বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত
এদিকে, আমরা জেনে গেছি, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আগামীকাল সকালেই নিম্নচাপ। নিম্নচাপ শক্তি বাড়াবে। আগের পূর্বাভাস থেকে সরে এল হাওয়া অফিস। বুধবার থেকেই বাড়বে বৃষ্টি। বুধবার ভারী বৃষ্টি দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে।
রথের আবহাওয়া
রথের দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া? অতি ভারী বৃষ্টি উপকূলের জেলায়। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা-সহ প্রায় সব নীচের দিকের জেলাতেই রথযাত্রার দিনে এবং তার পরের দিনে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার দুপুর পর্যন্ত রয়েছে এই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। আগামী রবিবারে অতি ভারী বা প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরের উপরের দিকের ৫ জেলায়।
ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখা
দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে বুধবার ভোরের দিকে আবার নিম্নচাপ। ৬ দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয় নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। প্রথম নিম্নচাপের তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশি শক্তিশালী। উত্তর-পশ্চিম বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এই নিম্নচাপ অক্ষরেখা।
সকালের পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছে, বর্তমানে মৌসুমি অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগরের উপর থাকা একটি ঊর্ধ্ববায়ু ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আলিপুরে প্রায় ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত। কিন্তু বৃহস্পতিবার তৈরি হতে পারে নতুন ঘূর্ণাবর্ত! আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা সকালে জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির একাধিক দফা চলতে পারে। বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকবে। ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে আবারও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে এই আবহাওয়া-ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী হবে, তা কোন দিকে অগ্রসর হবে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের কতটা কাছাকাছি আসবে, তার উপরই বৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করবে।
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