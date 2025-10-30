English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Rainfall in Several Parts of WB Until Saturday: মন্থা দুর্বল হতে পারে, তবে দুর্যোগের আশঙ্কা কিন্তু বাংলার পিছু ছাড়ছে না। আগামী দু-তিন দিন ধরে খারাপ আবহাওয়ার শিকার হবে বাংলা। বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে।

সৌমিত্র সেন | Oct 30, 2025, 05:48 PM IST
Bengal Weather: 'মন্থা'র জেরে এখনও কতদিন বৃষ্টি চলবে? দুই বঙ্গের জেলায় জেলায় কতদিন ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ঘূর্ণিঝড় মন্থা (Cyclone 'Montha') ধীরে ধীরে নিম্নচাপে পরিণত। তবে এর জেরে শনিবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি (Heavy Rain) হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় মৌসম ভবন (IMD)। আবহাওয়া দফতর এক বুলেটিনে জানিয়েছে, এই আবহাওয়া সিস্টেমটি এখন দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়ের উপর অবস্থান করছে। এটি হয়তো উত্তর দিকে পূর্ব মধ্যপ্রদেশের দিকে এগোবে। এবং আরও দুর্বল হবে। উত্তরবঙ্গে (North Bengal) বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে।

আইএমডি তাদের এক বুলেটিনে জানিয়েছে, এখন আবহাওয়া সিস্টেমটি দক্ষিণ ছত্তীসগঢের উপর অবস্থান করছে। এবং এটি সম্ভবত উত্তর দিকে পূর্ব মধ্যপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হবে এবং এগিয়ে আরও দুর্বল হবে।

শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বিপর্যয়। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়াতেও ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। জানা গিয়েছে যে, দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। 

শুক্রবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে এক বা দুটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের দু-একটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। ওদিকে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি। এছাড়াও, শনিবার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টিপাতের কারণে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পাহাড়ি এলাকায় ধস নামতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

