/জারি হল সতর্কতা! শনি থেকেই আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! গতিপথ বদলে কোন দিকে নিম্নচাপ?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আবহাওয়ার খবর। জানিয়ে দিলেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী বললেন তিনি? তিনি আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন। বললেন, শনিবার থেকে কষ্টদায়ক পরিস্থিতি কলকাতা-সহ লাগোয়া জেলায়। আগামী বুধবার পর্যন্ত চড়া রোদ, চূড়ান্ত জলীয় বাষ্পের দাপট। এদিকে, শেষ মুহূর্তে গতিপথ বদল করে ওড়িশামুখী হয়েছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। ফলে নিম্নচাপের মূল প্রভাব মূলত ওড়িশাতেই। বাংলার ওড়িশা লাগোয়া কিছু জেলার কিছু অংশ ছাড়া আগামী ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গে কোনো ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আর থাকছে না।
দক্ষিণে বৃষ্টি
আবহাওয়া বলছে, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলায় আজ, শুক্রবার দুই এক পশলা ভারী এবং একাধিক পশলা মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলায় আজ দিনের বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হালকা বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির আগে-পরে মেঘলা আকাশ। গুমট অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯৭ শতাংশ। প্যাচপ্যাচে আর্দ্র ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি।
শনি থেকে কষ্ট
আগামীকাল শনিবার থেকে কষ্টদায়ক পরিস্থিতি কলকাতা হাওড়া হুগলি নদিয়া দুই ২৪ পরগনায়। চড়া রোদ। সঙ্গে চূড়ান্ত জলীয় বাষ্পের দাপট। ঘেমে-নেয়ে একাকার হবেন এই সব জেলার মানুষ। অন্তত আগামী বুধবার পর্যন্ত এই চূড়ান্ত কষ্টকে সঙ্গী করেই চলতে হবে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের সব জেলাকে।
উত্তরে বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি উত্তরোত্তর বাড়বে। আজ শুক্রবার থেকে নতুন করে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির স্পেল। শনিবার বৃষ্টি বাড়বে। রবি এবং সোমবার উত্তরের উপরের দিকের ৫ জেলায় প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তরবঙ্গে আগামী বুধবারের পর কিছুটা হ্রাস পাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
নিষেধাজ্ঞা
এদিকে জারি হল নিষেধাজ্ঞা! কাদের জন্য, কোথায়? উত্তাল থাকবে বঙ্গোপসাগর, তাই আগামী ১৮ জুলাই, শনিবার বিকেল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের।
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