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জারি হল সতর্কতা! শনি থেকেই আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! গতিপথ বদলে কোন দিকে নিম্নচাপ?

Bengal Weather Update Today: কলকাতার আলিপুরে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে শুক্রবার ভোর ৫টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৩ মিলিমিটার! বৃষ্টি আগামী অন্তত ঘণ্টাতিনেক চলবে। কলকাতা-সহ দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা ঝোড়ো বাতাসও থাকবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 17, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:23 AM IST
জারি হল সতর্কতা! শনি থেকেই আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! গতিপথ বদলে কোন দিকে নিম্নচাপ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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জারি হল সতর্কতা! শনি থেকেই আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! গতিপথ বদলে কোন দিকে নিম্নচাপ?
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