/বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল দুর্যোগ কলকাতা ও দুই বঙ্গে; বিপদসীমার উপরে নদী, প্লাবিত হবে এলাকা

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টি কিছু জেলায়। শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। পার্বত্য এলাকায় ধস নামবে। বাড়বে নদীর জলস্তর। নীচু এলাকা প্লাবিত হবার আশঙ্কা! দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে কেননা, বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা বেশ কিছু জেলায়। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে কমলা সতর্কতা জারি হবে।
সিস্টেম
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গ
দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ! কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি না হলে গরম অস্বস্তি থাকবে। আজ, শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূম মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বাকি জেলাতেও বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি থাকবে। মঙ্গল ও বুধবারে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গ
অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বেশ কিছু জেলায়। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তর দিনাজপুর জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায়। দার্জিলিং-সহ বাকি জেলাতেও ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা। আগামীকাল শনিবার থেকে ফের লাল সতর্কতা জারি থাকবে উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী এবং অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা দার্জিলিং থেকে কোচবিহার উপরের পাঁচ জেলায়। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি। উইকেন্ডে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিজ্ঞানীদের। এই তিনদিন লাল সতর্কতা জারি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। পার্বত্য এলাকায় ধস। নীচের এলাকা প্লাবিত হতে পারে এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে।
কলকাতা
মূলত মেঘলা আকাশ পরে আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। তবে বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি বজায় থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী কয়েক দিন আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.১ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৬ ডিগ্রি। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বাতাসে থাকবে ৭১ থেকে ১০০ শতাংশ।
বাজের পরে বাজ
প্রসঙ্গত, গতকালের বৃষ্টিতে চমকে উঠেছেন আবহবিদেরা। লাইটনিং ডিটেক্টরের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, শহর ও শহরতলি মিলিয়ে দুপুর ১২টা ৫৫ থেকে দুপুর ৩টে ১০-এর মধ্যে ৩৭৭টির বেশি বাজ পড়েছে। দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ু দুর্বল। ফলে মৌসুমি বায়ুর চেনা বৃষ্টি গত শুক্রবার থেকে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেখেনি কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। গত শুক্রবার থেকে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতার আলিপুর যে ২১১ মিলিমিটার বৃষ্টি পেয়েছে, তার সবটাই ঘটেছে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে। এই মেঘ প্রবল বৃষ্টি নামাচ্ছে। সঙ্গে বাজের শব্দে পিলে চমকে যাচ্ছে। মঙ্গলবারের মতোই বৃহস্পতিবারের দুর্যোগের নেপথ্যেও শক্তিশালী কিউমুলোনিম্বাস মেঘ।
মেঘের ভরকেন্দ্র
আজ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা মিলিয়ে ২০-২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে মেঘ জমে। একেকটি মেঘের উচ্চতা ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত ছিল। ২৪ ঘণ্টায় কোনও এলাকায় ৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে তাকে আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘ভারী বৃষ্টি’ বলা হয়। গত মঙ্গলবার দেড় ঘণ্টার মধ্যে শহরে বৃষ্টি হয়েছিল ৫৯.৩ মিলিমিটার। আজ বৃহস্পতিবার আলিপুরে ১ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৮৪.৬ মিলিমিটার। মেঘের ভরকেন্দ্র যেখানে সেখানে বৃষ্টি হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। যেমন নিউ আলিপুর এলাকা। এখানে ১১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অথচ তার লাগোয়া এলাকা আলিপুর আবহাওয়া দফতরে বৃষ্টি হয়েছে ৮৪.৬ অর্থাৎ ৮৫ মিলিমিটার। এই বৃষ্টির সঙ্গে মৌসুমী বায়ুর বৃষ্টির চরিত্র ম্যাচ করেনা।
বৃহস্পতির বৃষ্টির আপডেট
নিউ আলিপুর- ১১৯ মিলিমিটার
বেহালা- ১০৯ মিলিমিটার
কেষ্টপুর- ১১২ মিলিমিটার
আলিপুর- ৮৮ মিলিমিটার
ভবানীপুর- ৮৭ মিলিমিটার
কাঁকুরগাছি- ৭২ মিলিমিটার
সল্টলেক- ৬৫ মিলিমিটার
ভিআইপি হলদিরাম- ৮৯ মিলিমিটার
পার্ক স্ট্রিট ধর্মতলা- ৬২ মিলিমিটার
বালিগঞ্জ গড়িয়াহাট- ৮১ মিলিমিটার
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