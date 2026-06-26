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বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল দুর্যোগ কলকাতা ও দুই বঙ্গে; বিপদসীমার উপরে নদী, প্লাবিত হবে এলাকা

Bengal Weather Update Today: উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি কিছু জেলায়। শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। পার্বত্য এলাকায় ধস নামবে।বাড়বে নদীর জল স্তর। নীচু এলাকা প্লাবিত হবার আশঙ্কা! উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত।

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:02 AM IST
বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল দুর্যোগ কলকাতা ও দুই বঙ্গে; বিপদসীমার উপরে নদী, প্লাবিত হবে এলাকা
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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