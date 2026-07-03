জারি লাল সতর্কতা! বঙ্গোপসাগরে ঘোর নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই; ক'দিন দুর্যোগ?

অয়ন ঘোষাল: সাতসকালেই জারি হলুদ সতর্কতা। জারি করল কলকাতার হাওয়া অফিস! বলা হল, কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি। দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দুই জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, থাকবে দমকা হাওয়া। বাতাসের গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি। কিন্তু সারা দিনে কী হবে? কেমন থাকবে সারাদিনের আবহাওয়া? জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। কী বললেন তিনি?
নিম্নচাপ
নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১২ ঘণ্টা আগেই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হল নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপ ক্রমশ এগোবে ওড়িশা এবং বাংলা উপকূলের দিকে। এর প্রভাবে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। শনি ও রবিবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে।
সতর্কবার্তা
মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা দিল হাওয়া অফিস। গতকাল, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জানাল তারা। ৬ জুলাই সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জানানো হয়েছে। সমুদ্র উত্তাল হবে, ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়বে।
উপকূলে ঝড়বৃষ্টি
রাজ্যের উপকূলে আজ থেকেই ঝোড়ো হওয়ার দাপট। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আজ ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে সন্ধ্যার পর ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। উপকূলের জেলায় দুপুরের পর ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। আজ শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এই দুই জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।
শনিতে লাল সতর্কতা
আগামীকাল শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটা বাড়বে। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা জারি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলায়।
রবি থেকে বাড়বে দুর্যোগ
পরশু রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায়। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকবে কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়।
সোমবারেও ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায়। মঙ্গল এবং বুধবারেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির কমলা সর্তকতা উপকূলের দুই জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। এর মধ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য এই দুই জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আগামী সোমবার ৬ জুলাই পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি হতে পারে কোনো কোনো জেলায়। উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। মঙ্গলবার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবারে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির কমলা সর্তকতা সব জেলায়।
কলকাতায় কী হবে?
কলকাতায় আজ শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি বাড়বে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। আজ মধ্যরাত বা কাল সকালের পর বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায়। কাল শনিবার এবং পরশু রবিবার সারাদিন মাঝারি বৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন সময় ভারী বৃষ্টি কলকাতায়। জারি হতে পারে কমলা সতর্কতা। রবিবার বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে কলকাতায়।
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