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জারি লাল সতর্কতা! বঙ্গোপসাগরে ঘোর নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই; ক'দিন দুর্যোগ?

Bengal Weather Update Today: হলুদ সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস! কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি। দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দুই জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে থাকবে দমকা হাওয়া। বাতাসের গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:19 AM IST
জারি লাল সতর্কতা! বঙ্গোপসাগরে ঘোর নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই; ক'দিন দুর্যোগ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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