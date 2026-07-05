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জারি সতর্কতা! বঙ্গোপসাগরে প্রবল নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই; দুর্যোগে পণ্ড রবিবার?

Bengal Weather Update Today: অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দক্ষিণে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরেও। বৃহস্পতিবারে অতি-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 05, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:01 AM IST
জারি সতর্কতা! বঙ্গোপসাগরে প্রবল নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই; দুর্যোগে পণ্ড রবিবার?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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