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জারি হলুদ সতর্কতা! রাতভোর বৃষ্টিতে ডুবন্ত বঙ্গেই ফের বৃষ্টির আগুনে স্পেল! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ জেলায়

Bengal Weather Update Today: কলকাতার আলিপুরে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে শুক্রবার ভোর ৫টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৩ মিলিমিটার! বৃষ্টি আগামী অন্তত ঘণ্টাতিনেক চলবে। কলকাতা-সহ দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা ঝোড়ো বাতাসও থাকবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:15 AM IST
জারি হলুদ সতর্কতা! রাতভোর বৃষ্টিতে ডুবন্ত বঙ্গেই ফের বৃষ্টির আগুনে স্পেল! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ জেলায়
Image Credit: সাতসকালেই শহরের পথঘাট সন্ধের মতো অন্ধকার। মেঘের ছায়া আর বৃষ্টি!Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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