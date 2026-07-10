/জারি হলুদ সতর্কতা! রাতভোর বৃষ্টিতে ডুবন্ত বঙ্গেই ফের বৃষ্টির আগুনে স্পেল! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ জেলায়

অয়ন ঘোষাল: বানভাসি চিনার পার্ক হলদিরাম এলাকা। হলুদ সতর্কতা জারি হাওয়া অফিসের। রাতভর প্রবল বৃষ্টি কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায়। প্রবল বৃষ্টি দুই ২৪ পরগনা, সল্টলেক, নিউটাউন, রাজারহাটে। আলিপুরে গতকাল, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে আজ, শুক্রবার ভোর ৫টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৩ মিলিমিটার! এই বৃষ্টি আগামী অন্তত আরও ঘণ্টাতিনেক চলবে বলে জানা যাচ্ছে। কলকাতা-সহ দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা ঝোড়ো বাতাসও থাকবে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি আজ ও কাল। আগামী গোটা সপ্তাহে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সর্তকতা জারি থাকবে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কাল শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে বৃষ্টি অনেকটা বাড়বে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশিরভাগ জেলাতেই। আজ, শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। বেশি বৃষ্টি হবে এই দুই জেলার লাগোয়া কলকাতায়। সোমবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে।
মেদিনীপুরে
হলুদ সতর্কতার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট, ভিজল পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-নারায়ণগড়। আগে থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার সকাল থেকেই দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং, নারায়ণগড়-সহ একাধিক এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইতে দেখা যায়। সকালের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে স্বস্তি ফিরলেও নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কৃষিজমিতে এই বৃষ্টি উপকারী হলেও বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকায় অপ্রয়োজনীয় কারণে খোলা মাঠে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
কবে স্বস্তি?
মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সর্তকতা থাকলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
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