/এবার টানা বৃষ্টির কবলে পড়বে দক্ষিণবঙ্গও? উইকেন্ডে ঝড়বৃষ্টি হবে? কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কত?

অয়ন ঘোষাল: উইকেন্ডে কি ঝড়বৃষ্টি হবে? কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে? হ্যাঁ, আবহাওয়ার আপডেটে জানা গিয়েছে, উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার ও রবিবার কলকাতায় বৃষ্টির আশঙ্কাও আছে!
নিম্নচাপ অক্ষরেখা
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি। পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত, যেটি হরিয়ানা উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ, বিক্ষিপ্ত ভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ। আগামী ২৪ ঘন্টায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায়। ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম বর্ধমান পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। শনি/রবিবার থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। পরবর্তী তিন দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়ায়। সম্ভাবনা থাকবে হুগলি পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেও। শনিবার ২০ জুন থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
উত্তরবঙ্গে
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টিতে ধস নামতে পারে। নীচু এলাকায় জল জমতে পারে। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ জেলার কিছু অংশে। শনিবার রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কলকাতায়
কলকাতায় গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শনিবার এবং রবিবার কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
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