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এবার টানা বৃষ্টির কবলে পড়বে দক্ষিণবঙ্গও? উইকেন্ডে ঝড়বৃষ্টি হবে? কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কত?

Bengal Weather Update Today: উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি। কলকাতায় কী হবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:00 AM IST
এবার টানা বৃষ্টির কবলে পড়বে দক্ষিণবঙ্গও? উইকেন্ডে ঝড়বৃষ্টি হবে? কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কত?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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টানা বৃষ্টির কবলে পড়বে দক্ষিণবঙ্গও? উইকেন্ডে ঝড়বৃষ্টি হবে? কলকাতায় বৃষ্টির স
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