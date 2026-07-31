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সাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে কোথায়? মৌসুমি অক্ষরেখা কি পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত? কবে কোথায় বৃষ্টি?

Bengal Weather Update Today: বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে ছত্তীসগঢে় গিয়ে বিলীন। মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে ছত্তীসগঢে়র নিম্নচাপের উপর দিয়ে পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এবার কী হবে? দুই বঙ্গেই বৃষ্টি-প্লাবন? কলকাতা কি এই উইকেন্ডে ডুববে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:32 AM IST
সাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে কোথায়? মৌসুমি অক্ষরেখা কি পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত? কবে কোথায় বৃষ্টি?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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