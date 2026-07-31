/সাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে কোথায়? মৌসুমি অক্ষরেখা কি পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত? কবে কোথায় বৃষ্টি?

অয়ন ঘোষাল: এখন সকালে ঘুমচোখ খুললেই সকলের একটাই প্রশ্ন, আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া? বৃষ্টি কি হবে? ঝড়ও দোরস নাকি? জল জমে পথঘাট অগম্য হবে? যানজট হবে? তো, কেমন থাকবে আজকের আবহাওয়া? এ নিয়ে কী বলছে হাওয়া অফিস? আলিপুর আবহাওয়া দফতর অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন আজ, শুক্রবার কেমন থাকবে আবহাওয়া।
মৌসুমি অক্ষরেখা
বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে ছত্তীসগঢে় গিয়ে বিলীন। মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থানের গঙ্গানগর থেকে ছত্তীসগঢে়র নিম্নচাপের উপর দিয়ে পুরী হয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ কম। মঙ্গলবারে ফের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে আজ শুক্রবার এবং কাল শনিবার এই দুদিন বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। রবিবার এবং সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়বে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে অতি বৃষ্টির সর্তকতা। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি সব জেলায়। রবি এবং সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার জেলায়। কাল শনিবার উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার বৃষ্টি আরো বাড়বে উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা সব জেলায়।
কলকাতায়
আজ, কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে আঞ্চলিক ভাবে অল্প সময়ের ঝিরঝিরে বৃষ্টি কিংবা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টির আগে-পরে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি, তাই তাপমাত্রা বেশি না থাকলেও সামান্য অস্বস্তি হতে পারে। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পরিমাণ বাড়বে। মঙ্গলবার তা আরও কিছুটা বাড়বে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)