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কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি! জেলায় জেলায় কড়া অ্যালার্ট! প্রবল প্লাবনে ডুববে কলকাতা-সহ সন্নিহিত এলাকা

Bengal Weather Update Today: দুপুর থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় কলকাতা হাওড়া পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম জেলাগুলিতে কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, দমকা বাতাস এবং বাতাসের গতি ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। জারি হলুদ সতর্কতা।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:16 PM IST
কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি! জেলায় জেলায় কড়া অ্যালার্ট! প্রবল প্লাবনে ডুববে কলকাতা-সহ সন্নিহিত এলাকা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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