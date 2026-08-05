/কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি! জেলায় জেলায় কড়া অ্যালার্ট! প্রবল প্লাবনে ডুববে কলকাতা-সহ সন্নিহিত এলাকা

অয়ন ঘোষাল: ঘনিয়ে এল মহা দুর্যোগ। আজ, বুধবার ৫ অগাস্ট দুপুর ২ টো থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় আসছে মহা দুর্যোগ। ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি। ভিজবে কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম জেলা। জেলাগুলির কিছু অংশে হবে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা বাতাস। বাতাসের গতি থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। জারি হলুদ সতর্কতা।
মৌসম ভবন
এদিকে আইএমডি'র আবহাওয়া-সতর্কতা ছিলই। মৌসম ভবনের জারি করা অ্য়ালার্টে লাল সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঘনাচ্ছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। ১১ সেমি বৃষ্টির স্পেলের আশঙ্কা। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। দুর্যোগ ঘনাবে বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও হাওড়া।
বুধবার সকালের হাওয়াখবর
কী ছিল আজ, বুধবার সকালের হাওয়াখবরে? সকাল থেকেই বৃষ্টি ছিল কলকাতায়। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সতর্কতা ছিল। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতাও। বলা হয়েছে, বৃষ্টি কমবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে। দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ক্রমশ বাড়বে বৃষ্টি। বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্যণীয় ভাবে বাড়তে পারে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়।
ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা
আজ, বুধবার ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দক্ষিণের চার জেলায়। ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম মুর্শিদাবাদ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বাকি সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সর্তকতা সব জেলায়। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ৬ অগাস্ট বৃষ্টি আরও বাড়বে। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের জেলা এবং কলকাতায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। যে বৃষ্টি চলতে পারে শুক্রবার দুপুর বা বিকেল পর্যন্ত। শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। রবিবারে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। উইকেন্ডে আপাতত কোন সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
দুর্যোগের ঘনঘটা
উত্তরবঙ্গে আজ, বুধবার দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলায় অতি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি। মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলাতেই ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি মালদা ও দুই দিনাজপুরে। শুক্রবার থেকে রবিবার কোনও সতর্কতা থাকছে না উত্তরবঙ্গে। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
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