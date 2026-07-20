প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা, ২০০ মিমি'র বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা! রাঁচি ও দীঘার উপর ঘূর্ণাবর্ত

অয়ন ঘোষাল: আগামীকাল ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় একাধিক স্পেলে হালকা থেকে মাঝারি বা দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি হবে।
মৌসুমি অক্ষরেখা
এদিকে, মৌসুমি অক্ষরেখা রাঁচি ও দীঘার উপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। ঝাড়খন্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থান।
দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টি
মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়ায় ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বুধ ও বৃহস্পতিবার উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা। আজ ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। পার্বত্য এলাকায় ভূমিধস ও প্লাবনের আশঙ্কা। পরশু বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরে। সোমবারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। বুধবার পর্যন্ত উপরের দিকের ৫ জেলায় বৃষ্টি চলবে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। প্রবল বৃষ্টির প্রভাবে নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইবে। নীচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হতে পারে।
কলকাতায়
কলকাতায় আজ, সোমবার বিভিন্ন সময়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। আগামীকাল ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। খুব ভারী বৃষ্টি না হলেও দফায় দফায় হালকা মাঝারি এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
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