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প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা, ২০০ মিমি'র বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা! রাঁচি ও দীঘার উপর ঘূর্ণাবর্ত

Bengal Weather Update Today: ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 20, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:08 AM IST
প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা, ২০০ মিমি'র বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা! রাঁচি ও দীঘার উপর ঘূর্ণাবর্ত
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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প্রবল বর্ষার লাল সতর্কতা, ২০০ মিমি'র বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা! রাঁচি ও দীঘার উপর ঘূর
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