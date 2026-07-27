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গভীর নিম্নচাপ ওত পেতে বসে সাগরে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি হল অ্যালার্ট! ক'দিন চলবে এমন বৃষ্টি-বিপর্যয়?

Bengal Weather Update Today: শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপের রূপ নিয়ে আজ ভোর থেকেই স্থলভাগের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এর অভিমুখ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ওড়িশা উপকূল।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:05 AM IST
গভীর নিম্নচাপ ওত পেতে বসে সাগরে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি হল অ্যালার্ট! ক'দিন চলবে এমন বৃষ্টি-বিপর্যয়?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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