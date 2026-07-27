গভীর নিম্নচাপ ওত পেতে বসে সাগরে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি হল অ্যালার্ট! ক'দিন চলবে এমন বৃষ্টি-বিপর্যয়?

অয়ন ঘোষাল: গতরাত থেকেই তো বৃষ্টি চলেছে। কেমন থাকবে আজ, সোমবার সারাদিনের ওয়েদার? জানা গিয়েছে, শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপের রূপ নিয়েছে। এবং সেটি আজ ভোর থেকেই স্থলভাগের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এর অভিমুখ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ওড়িশা উপকূল। এর জেরে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আজ, সোমবার বিকেল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আজ। সোমবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। উত্তরবঙ্গেও আজ থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পার্বত্য জেলাগুলিতে বেশি বৃষ্টি হবে। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার-- এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে।
ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে
উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে রয়েছে নিম্নচাপটি। এই নিম্নচাপটি গত ৬ ঘণ্টায় প্রায় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। গতকাল (২৬ জুলাই) রাত ১১:৩০ মিনিটে এটি সাগর দ্বীপ থেকে প্রায় ৬০ কিমি দক্ষিণে, দিঘা থেকে ৮০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, বালেশ্বর থেকে ১৩০ কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, ক্যানিং থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং চাঁদবালি থেকে ১৫০ কিমি পূর্ব-উত্তর-পূর্বে অবস্থান করছিল। আজ, সোমবার (২৭ জুলাই) ভোরের দিকে এটি আরও শক্তিশালী হয়ে 'গভীর নিম্নচাপ' (Deep Depression)-এ পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। এবং তারপর এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে দুপুর বা বিকেলের মধ্যে চাঁদবালি ও ক্যানিংয়ের মাঝখান দিয়ে উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
সাগরদ্বীপ ও দিঘা
অর্থাৎ, সংক্ষেপে বঙ্গোপসাগরে সাগর দ্বীপ ও দিঘার কাছাকাছি সমুদ্রভাগে একটি নিম্নচাপ আপাতত স্থির হয়ে আছে। আজ সকালের মধ্যে এটি শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে রূপ নেবে। কোথায় আছড়ে পড়বে? আজ দুপুরের মধ্যে এটি ওড়িশার চাঁদবালি ও পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিংয়ের মধ্যবর্তী উপকূলীয় এলাকা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে।
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