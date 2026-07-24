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মধ্যরাত থেকেই ঘন শ্রাবণধারা! দীর্ঘমেয়াদি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা; ক'দিন চলবে এমন?

Bengal Weather Update Today: কলকাতায় গতকাল মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া হালকা মাঝারি বৃষ্টি আজ দুপুর পর্যন্ত চলতে পারে। বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি কমতে শুরু করবে। শনি রবি সোম মঙ্গল দক্ষিণবঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 24, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:25 AM IST
মধ্যরাত থেকেই ঘন শ্রাবণধারা! দীর্ঘমেয়াদি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা; ক'দিন চলবে এমন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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