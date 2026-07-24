মধ্যরাত থেকেই ঘন শ্রাবণধারা! দীর্ঘমেয়াদি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা; ক'দিন চলবে এমন?

অয়ন ঘোষাল: প্রায় গভীর রাত থেকে বৃষ্টি। এমন ঘন শ্রাবণধারার সঙ্গে অপরিচিত নয় বঙ্গবাসী। তবে, তা সপ্তাহের কাজের দিনে হওয়ায় সকাল থেকেই নানা অসুবিধার মধ্যে সাধারণ মানুষজন। রাস্তায় বাস কম। সঙ্গে দোসর যানজট। সব মিলিয়ে আজ এক ভরপুর রেইনি ডে! কিন্তু ক'দিন চলবে এই বৃষ্টি? কী বলছে হাওয়া অফিস? মৌসুমি অক্ষরেখা বাংলায় সক্রিয়। রাজস্থানের বিকানের থেকে মেদিনীপুর হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি।
দক্ষিণবঙ্গে
জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। দুপুর পর্যন্ত সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। একটানা বৃষ্টি। উপকূল এবং লাগোয়া জেলার কোনো কোনো অংশে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিকেল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সব জেলাতেই। শনিবার এবং রবিবার অর্থাৎ উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে। আজ দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব দিকের জেলা এবং উপকূল সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। ভারী বৃষ্টি উত্তরও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূম বর্ধমান ও নদীয়ায়। কলকাতা-সহ বাকি জেলায় দীর্ঘ সময়ের জন্য টানা হালকা মাঝারি বৃষ্টি দুপুর পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গে উইকেন্ডে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ব্যাপকতা এবং সম্ভাবনা লক্ষ্যণীয় ভাবে কমবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকে আবার শুরু ভারী বৃষ্টি। চলবে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। আজ এবং কাল মূলত মেঘলা আকাশ এবং হালকা মাঝারি বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার এবং কাল শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা চার জেলায়। কোচবিহার মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে দুই এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই। পরশু রবিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলায়। এই জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকবে।
কলকাতায়
কলকাতায় মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া হালকা মাঝারি বৃষ্টি দুপুর পর্যন্ত চলতে পারে। বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি কমতে শুরু করবে। শনি রবি সোম মঙ্গল দক্ষিণবঙ্গের কোনো জেলায় খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। কলকাতার আলিপুরে রাত সাড়ে ৩ টে থেকে এখনও পর্যন্ত ৫৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত
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